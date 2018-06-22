İstanbul Yeni Havalimanı'nın ismiyle ilgili flaş açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul Yeni Havalimanı'nın ismiyle ilgili flaş açıklama
GeriEkonomi İstanbul Yeni Havalimanı'nın ismiyle ilgili flaş açıklama
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    6
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
22.06.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ismiyle ilgili flaş açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    6
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'yla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başlangıçta 100 bin kişi çalışacağını, 2023'te ise bu sayının 225 bine çıkacağını söyledi. Bakan Arslan, havalimanının isminin ne olacağı sorusuna ise 'Recep Tayyip Erdoğan niye olmasın? Ancak takdir cumhurbaşkanımızın' diye konuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Arslan'ın açıklamaları şöyle:

225 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK, TÜPRAŞ'IN 45 KATI

"İstanbul Yeni Havalimanı bizim için de dünya için de farklı anlamlar taşıyor. Birinci anlamı şu, ülkemizin en büyük fabrikalarından devlerinden biri TÜPRAŞ. 5 bin kişinin altında çalışan var. Şu anda İstanbul Yeni Havalimanı'nda 35-36 bin kişi çalışıyor. Bittiğinde başlangıçta 100 bin kişi çalıştıracak. İnşallah 2023'e geldiğimizde diğer fazlar devreye girdiğinde 225 bin kişi çalışacak. TÜPRAŞ'ın 45 katı. Dolaylı olarak 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak. İşte dünyanın niye üçüncü havalimanından rahatsız olduğunun en büyük göstergesi. Muhteşem bir proje, Türkiye için marka projedir. Türkiye'nin istihdamına ve ekonomisine büyük katkı verecek bir projedir. 

İstanbul'da tabi Anadolu Yakası'ndaki Sabiha Gökçen Havalimanı, Kılıçdaroğlu şey demişti "Tuz Gölü'ne çiçek ekmeye benzer" Daha önce yapılmıştı, Allah razı olsun ama kullanılmıyordu. Ama şimdi 30 milyonun üzerinde yolcu taşır hale geldik. İkinci pisti bitirip oranın da kapasitesini artıracağız. Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen'in ortak hava trafiği var. Biz elbette genel havacılığa yönelik hizmet versin dedik ama, sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önce bir ifadesi vardı herkesin şu söylemine karşı... "Tayyip orayı bina yapacak, AVM yapacak, birilerine peşkeş çekecek, birilerini zengin edecek" Evet Tayyip birilerini zengin ediyor, ülke vatandaşını zengin ediyor. Ya yaptıklarıyla zengin ediyor ya da Atatürk Havalimanıyla ilgili verdiği kararla hem çevrecilik boyutuyla hem nefes alma boyutuyla zengin ediyor. Söylemişti "Burayı İstanbul'a nefes aldıracak hale getireceğim" demişti, bu da bize talimattı.

ETAP ETAP TAŞINACAĞIZ

Şimdi çok netleşti, gerçekten millet bahçesi olacak. Biz başlangıçta etap etap yeni havalimanına taşınacağız. İki günde yolcu taşımacıları yeni havalimanından verilecek. Havadaki işlemlerle ilgili süreç bir zaman alacak. Yaklaşık 2 yıl içinde hem tamamen seyrüsefer hizmetlerinin verilmesi hem de park haline getirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütüyoruz.

YENİ HAVALİMANI'NIN ADI NE OLACAK?

İsim konusuna gelince Recep Tayyip Erdoğan niye olmasın? Son 16 yıldır başbakan ve cumhurbaşkanı olarak yaptıklarına, ondan önceki 8 yıl belediye başkanlığı da dahil yaptıklarına bakarsanız niye olmasın? Ancak elbette ki takdir cumhurbaşkanımızın, karar merci o.

Dün akşam şöyle bir ifade kullandılar. Dediler ki, "Bu havalimanını yapmak adına 5 ortak çok ciddi bir yükün altına girerek bu işi yapıyorlar." O yük ne? 10 milyar 240 milyon euro'nun üzerinde. Türk lirasına çevirriseniz 50 katrilyondan bahsediyoruz; sadece yapımı. Ve yine 25 yıllık işletme döneminde de 22 milyon euronun üzerinde kira bedeli verecekler. Görevli şirketler elbette ki isim hakkıyla ilgili öneriler getirebilirler. Ve açıldığı dönemde de isim konmuş olur."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    6
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Ev alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Beton çelik çubuklarına ithalat denetimi

IMF'den Euro Bölgesi açıklaması

Arife gününde kartlı işlem rekoru