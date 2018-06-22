İstanbul Yeni Havalimanı'nın ismiyle ilgili flaş açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Arslan'ın açıklamaları şöyle:



225 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK, TÜPRAŞ'IN 45 KATI

"İstanbul Yeni Havalimanı bizim için de dünya için de farklı anlamlar taşıyor. Birinci anlamı şu, ülkemizin en büyük fabrikalarından devlerinden biri TÜPRAŞ. 5 bin kişinin altında çalışan var. Şu anda İstanbul Yeni Havalimanı'nda 35-36 bin kişi çalışıyor. Bittiğinde başlangıçta 100 bin kişi çalıştıracak. İnşallah 2023'e geldiğimizde diğer fazlar devreye girdiğinde 225 bin kişi çalışacak. TÜPRAŞ'ın 45 katı. Dolaylı olarak 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak. İşte dünyanın niye üçüncü havalimanından rahatsız olduğunun en büyük göstergesi. Muhteşem bir proje, Türkiye için marka projedir. Türkiye'nin istihdamına ve ekonomisine büyük katkı verecek bir projedir.

İstanbul'da tabi Anadolu Yakası'ndaki Sabiha Gökçen Havalimanı, Kılıçdaroğlu şey demişti "Tuz Gölü'ne çiçek ekmeye benzer" Daha önce yapılmıştı, Allah razı olsun ama kullanılmıyordu. Ama şimdi 30 milyonun üzerinde yolcu taşır hale geldik. İkinci pisti bitirip oranın da kapasitesini artıracağız. Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen'in ortak hava trafiği var. Biz elbette genel havacılığa yönelik hizmet versin dedik ama, sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önce bir ifadesi vardı herkesin şu söylemine karşı... "Tayyip orayı bina yapacak, AVM yapacak, birilerine peşkeş çekecek, birilerini zengin edecek" Evet Tayyip birilerini zengin ediyor, ülke vatandaşını zengin ediyor. Ya yaptıklarıyla zengin ediyor ya da Atatürk Havalimanıyla ilgili verdiği kararla hem çevrecilik boyutuyla hem nefes alma boyutuyla zengin ediyor. Söylemişti "Burayı İstanbul'a nefes aldıracak hale getireceğim" demişti, bu da bize talimattı.



ETAP ETAP TAŞINACAĞIZ

Şimdi çok netleşti, gerçekten millet bahçesi olacak. Biz başlangıçta etap etap yeni havalimanına taşınacağız. İki günde yolcu taşımacıları yeni havalimanından verilecek. Havadaki işlemlerle ilgili süreç bir zaman alacak. Yaklaşık 2 yıl içinde hem tamamen seyrüsefer hizmetlerinin verilmesi hem de park haline getirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütüyoruz.

YENİ HAVALİMANI'NIN ADI NE OLACAK?

İsim konusuna gelince Recep Tayyip Erdoğan niye olmasın? Son 16 yıldır başbakan ve cumhurbaşkanı olarak yaptıklarına, ondan önceki 8 yıl belediye başkanlığı da dahil yaptıklarına bakarsanız niye olmasın? Ancak elbette ki takdir cumhurbaşkanımızın, karar merci o.

Dün akşam şöyle bir ifade kullandılar. Dediler ki, "Bu havalimanını yapmak adına 5 ortak çok ciddi bir yükün altına girerek bu işi yapıyorlar." O yük ne? 10 milyar 240 milyon euro'nun üzerinde. Türk lirasına çevirriseniz 50 katrilyondan bahsediyoruz; sadece yapımı. Ve yine 25 yıllık işletme döneminde de 22 milyon euronun üzerinde kira bedeli verecekler. Görevli şirketler elbette ki isim hakkıyla ilgili öneriler getirebilirler. Ve açıldığı dönemde de isim konmuş olur."