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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.09.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

İstanbul ve Ulanbatur birbirine doğrudan bağlanıyor

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İstanbul ve Ulanbatur birbirine doğrudan bağlanıyor

Türkiye ile Moğolistan arasında sivil havacılık alanında imzalanan mutabakat zaptı ile 500 koltuk olan kapasite, 800 koltuğa çıkartıldı. Bişkek üzerinden icra edilen İstanbul-Ulanbatur seferlerinin doğrudan yapılmasının önü açıldı.

Türkiye ile Moğolistan arasında sivil havacılık alanında imzalanan yeni mutabakat zaptı ile İstanbul ve Ulanbatur birbirine doğrudan bağlanacak. Türkiye ile Moğolistan sivil havacılık makamlarını temsil eden heyetler arasında 19-20 Eylül'de Ulanbatur'da, iki ülke arasındaki sivil havacılık ilişkilerini görüşmek ve geliştirmek amacıyla müzakereler gerçekleştirildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici ve Moğolistan Karayolları ve Ulaştırma Bakanlığı Hava Ulaşım Politikaları Direktörü Dorjgotov Myagmarsure başkanlıklarında gerçekleştirilen görüşmelerde, hava yolu taşıyıcılarının süregelen koltuk kısıtlaması taleplerine ilaveten teknik iş birliği konuları ele alındı.

Toplantı sonrasında imzalanan yeni mutabakat zaptı ile halihazırda 500 koltuk olan kapasite 300 artışla 800 koltuğa çıkartıldı. Ayrıca Bişkek üzerinden 5. trafik haklı olarak icra edilen İstanbul-Ulanbatur seferlerinin doğrudan gerçekleştirilmesinin önü açıldı.

Yeni düzenlemeyle büyük gövde uçaklarla İstanbul-Ulanbatur arası haftalık 3 frekans direkt uçuş imkanıyla yolcu konforu önemli düzeyde artarken uçuş süresi de yaklaşık 2 saat kısalacak. Söz konusu anlaşma çerçevesinde sivil havacılık otoritelerinin her yıl bir araya gelerek mevcut pazar şartlarını değerlendirerek kapasitenin artırılması da dahil havacılık ilişkilerini görüşmeleri konusunda mutabık kalındı. Eğitim başta olmak üzere iki ülke arasında havacılık alanında her türlü iş birliği olanaklarının artırılmasına karar verildi.

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