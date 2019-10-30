İstanbul ve Londra arasında hava köprüsü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul ve Londra arasında hava köprüsü
GeriEkonomi İstanbul ve Londra arasında hava köprüsü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
30.10.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

İstanbul ve Londra arasında hava köprüsü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul ve Londra arasında hava köprüsü

İstanbul Havalimanı ile Londra arasında hava köprüsü kuruldu ve 5 ayda 612 bin yolcu taşındı.

İstanbul Havalimanı ile İngiltere’nin başkenti Londra arasında yolcu sayısı dikkat çekici rakamlara ulaştı. 6 Nisan’da İstanbul Havalimanı’na gerçekleşen ve ’Büyük Göç’ olarak adlandırılan taşınma operasyonu sonrası Eylül ayına kadar 5 ayda karşılıklı olarak Londra arasında 612 bin yolcu seyahat etti. Uçuşlarda transit yolcu sayısı dikkat çekerken özellikle İran, Nijerya, Suudi Arabistan ile İstanbul aktarmalı Londra arasındaki yolcu sayısı da arttı.

Tüm etapları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasiteli olacak İstanbul Havalimanı ile Londra arasında hava köprüsü kuruldu. İstanbul Havalimanı’nın, hub(bağlantı merkezi) olarak yolcu sayısı da hızla artarken, Türk Hava Yolları da bu yılın 9 ayında toplam 18 milyon 239 bin transit yolcu taşıdı. 76,5 milyon metrekarelik alana sahip İstanbul Havalimanından şu an toplam 309 destinasyona uçuş gerçekleştirilirken, Londra ile İstanbul Havalimanı arasındaki yolcu sayısı da dikkat çekici rakamlara ulaştı. Atatürk Havalimanı’ndan 6 Nisan’da İstanbul Havalimanı’na gerçekleşen ve ’Büyük Göç’ olarak adlandırılan taşınma operasyonu sonrası Ağustos ayı da dahil 612 bin yolcu Londra ile İstanbul Havalimanı arasında karşılıklı uçtu. İstanbul Havalimanı ile en çok Londra’daki Heathrow Havalimanı arasında yolcu taşımacılığı yapıldı. 5 ayda İstanbul Havalimanı ile Heathrow arasında 380 bin yolcu taşındı.

TRANSİT YOLCULAR DİKKAT ÇEKİYOR

Londra uçuşlarında transit yolcu sayısı da dikkat çekerken özellikle İran, Nijerya, Suudi Arabistan ile İstanbul aktarmalı Londra arasındaki yolcu sayısı da arttı.Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’ndan sadece Heathrow’a günde 5 uçuşu bulunuyor. Gatwick ile beraber toplam 7 uçuşla İstanbul Havalimanı’ndan Londra’ya günün her saatinde THY’nin seferi bulunuyor.

Uçuşlarda Türk Hava Yolları’nın, İstanbul’da 20 saati aşan bağlantılı uçuşu olan transit yolcuları için ücretsiz konaklama hizmeti ’stopover’(duraklama) uygulamasından da yararlanlar oldu. İstanbul Havalimanında şu anda toplam 70 havayolu şirketi tarifeli uçuş düzenliyor. Tüm fazlar tamamlandığında 100ün üzerinde havayolu şirketine hizmet verilmesi hedefleniyor.

İSTANBUL HAVALİMANI İLE LONDRA ARASINDAKİ YOLCU RAKAMLARI(NİSAN-AĞUSTOS)

NİSAN:

Londra Gatwick-İstanbul Havalimanı:16 bin 645

Londra Heathrow-İstanbul Havalimanı:89 bin 980

Londra Stansted-İstanbul Havalimanı:9 bin 491

MAYIS:

Londra Gatwick-İstanbul Havalimanı:17 bin 685

Londra Heathrow-İstanbul Havalimanı:84 bin 767

Londra Stansted-İstanbul Havalimanı:7 bin 713

HAZİRAN:

Londra Gatwick-İstanbul Havalimanı:17 bin 906

Londra Heathrow-İstanbul Havalimanı:94 bin 954

Londra Stansted-İstanbul Havalimanı:9 bin 423

TEMMUZ:

Londra Gatwick-İstanbul Havalimanı:19 bin 102

Londra Heathrow-İstanbul Havalimanı:102 bin 87

Londra Stansted-İstanbul Havalimanı:10 bin 944

AĞUSTOS

Londra Gatwick-İstanbul Havalimanı:21 bin 300

Londra Heathrow-İstanbul Havalimanı:99 bin 850

Londra Stansted-İstanbul Havalimanı:10 bin 944

Toplam:612 bin 731

2018 YILI TOPLAM RAKAMLARI

Londra Heathrow-İstanbul Atatürk Havalimanı:1 milyon 74 bin 397

Londra Gatwick- İstanbul Atatürk Havalimanı:228 bin 777

Londra Stansted-İstanbul Atatürk Havalimanı:90 bin 543

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle