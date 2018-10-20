İstanbul ve Kocaeli yeraltından birleşiyor
İstanbul ve Kocaeli, 5 milyarlık yatırımla yeraltından birbirine bağlanıyor.
Temeli, Meclis Başkanı Binali Yıldırım tarafından atılan ve 5 yıl sonra hizmete girmesi planlanan 15.6 kilometre uzunluğundaki Gebze Organize Sanayi Bölgesi (OSB)–Darıca Sahil Hattı’nın ilk etabı 2022’de tamamlanacak. Metro, 90 saniye aralıklarla seferler yapıp, günde 1.5 milyon yolcu taşıyabilecek. Hat, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na, Marmaray’a, Yüksek Hızlı Tren ve Toplu Taşıma Hatlarına entegre edilecek. Yüksek güvenlikli metro; sürücüsüz olarak hizmet verecek. Finansmanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilecek.
192 ÜLKEYE İHRACAT
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gebze Kent Meydanı’nda düzenlenen temel atma töreninde, halka hitap edip, metro hattının ilk harcını koydu. Yıldırım, “Bu yıl itibariyle Osmangazi Köprüsü’nden E-5’i, TEM’e ve İzmit’in arkasından geçen Kuzey Otoyolu’na bağlantıyı tamamlıyoruz. Oradan ister İstanbul’un Anadolu, İster Avrupa yakasına rahatlıkla, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanarak gidip, yeni havalimanına ulaşabileceksiniz” dedi. 2 milyon nüfusa sahip olan Kocaeli’nin, Türkiye’de arazisi en küçük illerden biri olmasına rağmen Türkiye’nin 4. büyük şehri olarak, dünyanın 192 ülkesine mal satıtığını söyleyen Yıldırım, “İnsanların iş ve aş kapısı olarak çalışmaya geldiği Kocaeli, İstanbul’dan sonra en yoğun nüfusa sahip illerden biri. Ulaşımda yer üstü kadar yer altını da kullanmak önemli. Kocaeli’nde arazi çok yok. Her taraf, yol, kavşak, köprü. Artık yer üstü yetmiyor, yerin altından da yeni yollar yapmak gerekiyor. Geçen yıl hizmete açılan 10 kilometrelik tramvay hattına bu metro da önümüzdeki yıllarda eklenmiş olacak” dedi.
1 MİLYON KİŞİ GELİYOR
Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da, yeni metro hattı ile şehrin yorulmaktan, iş gücünün de trafik stresinden kurtulacağını söyledi. Karaosmanoğlu, günde 1 milyon kişinin iş için Gebze’ye geldiğine vurgu yapıp, “Metromuz, Marmaray’a, banliyo hatlarına yolcuları toplayıp dağıtan bir kalk gibi çalışacak. Tam kapasiteyle saatte 64 bin kişi aynı anda yolculuk yapacak. Saatte 16 bin araba trafikten çıkmış olacak” dedi. Kocaeli ve İstanbul Metrosunu entegrasyonu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İBB ortak çalışmalar yürütüyor.
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