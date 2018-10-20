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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Fatma AKSU/GEBZE
20.10.2018 - 21:07, Son Güncelleme:

İstanbul ve Kocaeli yeraltından birleşiyor

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İstanbul ve Kocaeli yeraltından birleşiyor

İstanbul ve Kocaeli, 5 milyarlık yatırımla yeraltından birbirine bağlanıyor.

Temeli, Meclis Başkanı Binali Yıldırım tarafından atılan ve 5 yıl sonra hizmete girmesi planlanan 15.6 kilometre uzunluğundaki Gebze Organize Sanayi Bölgesi (OSB)–Darıca Sahil Hattı’nın ilk etabı 2022’de tamamlanacak. Metro, 90 saniye aralıklarla seferler yapıp, günde 1.5 milyon yolcu taşıyabilecek. Hat, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na, Marmaray’a, Yüksek Hızlı Tren ve Toplu Taşıma Hatlarına entegre edilecek. Yüksek güvenlikli metro; sürücüsüz olarak hizmet verecek. Finansmanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilecek.

192 ÜLKEYE İHRACAT

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gebze Kent Meydanı’nda düzenlenen temel atma töreninde, halka hitap edip, metro hattının ilk harcını koydu. Yıldırım, “Bu yıl itibariyle Osmangazi Köprüsü’nden E-5’i, TEM’e ve İzmit’in arkasından geçen Kuzey Otoyolu’na bağlantıyı tamamlıyoruz. Oradan ister İstanbul’un Anadolu, İster Avrupa yakasına rahatlıkla, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanarak gidip, yeni havalimanına ulaşabileceksiniz” dedi. 2 milyon nüfusa sahip olan Kocaeli’nin, Türkiye’de arazisi en küçük illerden biri olmasına rağmen Türkiye’nin 4. büyük şehri olarak, dünyanın 192 ülkesine mal satıtığını söyleyen Yıldırım, “İnsanların iş ve aş kapısı olarak çalışmaya geldiği Kocaeli, İstanbul’dan sonra en yoğun nüfusa sahip illerden biri. Ulaşımda yer üstü kadar yer altını da kullanmak önemli. Kocaeli’nde arazi çok yok. Her taraf, yol, kavşak, köprü. Artık yer üstü yetmiyor, yerin altından da yeni yollar yapmak gerekiyor. Geçen yıl hizmete açılan 10 kilometrelik tramvay hattına bu metro da önümüzdeki yıllarda eklenmiş olacak” dedi.

1 MİLYON KİŞİ GELİYOR

Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da, yeni metro hattı ile şehrin yorulmaktan, iş gücünün de trafik stresinden kurtulacağını söyledi. Karaosmanoğlu, günde 1 milyon kişinin iş için Gebze’ye geldiğine vurgu yapıp, “Metromuz, Marmaray’a, banliyo hatlarına yolcuları toplayıp dağıtan bir kalk gibi çalışacak. Tam kapasiteyle saatte 64 bin kişi aynı anda yolculuk yapacak. Saatte 16 bin araba trafikten çıkmış olacak” dedi. Kocaeli ve İstanbul Metrosunu entegrasyonu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İBB ortak çalışmalar yürütüyor.

 

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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