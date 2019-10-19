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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gökhan ARTAN/ İSTANBUL,(DHA)
19.10.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

İstanbul turizmine sıcak hava dopingi

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İstanbul turizmine sıcak hava dopingi

İSTANBUL’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kentin tarihi ve turistik yerlerine yerli ve yabancı turistin daha fazla akın etmesini sağladı. Özellikle tarihi yarımada da kalabalık turist kafileleri görülürken, esnafın ve otelcilerin yüzü güldü. Turist kafilelerinde İstanbul aktarmalı uçan transit yolcuların da yer alması dikkat çekti.

Bu yılın 8 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10.7 artışla 9 milyon 983 bin yabancı turist ağırlayarak son 5 yılın en iyi performansını yakalayan İstanbul’a mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı da doping etkisi yaptı. Tarihi, kültürü ve gastronomisiyle turizm kenti olan İstanbul’da bu yıl sonbaharda mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığının olması nedeniyle daha fazla turist kente geldi. Geçen yıl dünyanın en çok ziyaret edilen 8’inci şehri olan İstanbul’da tarihi yarımada çevresinde yabancı turist kafileleri esnafın ve konaklama sektörünün de yüzünü güldürdü. Bu kalabalığa okul gezileri ile yerli turistin de eklenmesiyle tarih yarımada da insan yoğunluğu dikkat çekerken, turistler hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

AYASOFYA’YA YOĞUN İLGİ

Özellikle Ayasofya’da turist yoğunluğu yaşandı. Turistlerin Ayasofya’ya girmek için sıraya girdi. Turistler dünyanın en önemli mimari yapılarından Ayasofya ile selfie yapmak için birbirleriyle yarıştı. Dünyanın birçok noktasından gelen turistlerin Ayasofya’ya ilgisi gözlenirken, özellikle Avrupalı ve Uzak Doğulu turistlerin çoğunlukta olduğu görüldü. Ayasofya dışında Topkapı Sarayı’nda da yoğun turist kafileleri eksik olmadı. Kafilelerde İstanbul aktarmalı uçan transit yolcular da yer aldı. Bu yıl ağırlanacak turist sayısının, kentin nüfusunu geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL’A EN ÇOK ALMAN, İRANLI VE IRAKLILAR GELDİ

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre, İstanbul son dönemlerin en başarılı performansını gösterdi. İstanbul’un ziyaretçi aldığı ülkelerde Avrupa pazarında ciddi bir artış gözlendi. Ocak-Ağustos ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7’lik artışla toplam 9 milyon 983 bin yabancı misafiri ağırlayan İstanbul, aynı zamanda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen şehri oldu. Kente 8 ayda 2 milyon 598 bin kişi de Arap ülkelerinden geldi. İstanbul’a gelen yabancı turistler arasında ilk sırada Almanlar yer aldı. 2019’un ilk 8 ayında 759 bin Alman turist İstanbul’a geldi. Almanya’nın ardından ikinci sırada 595 bin ile İran yer aldı. Irak 471 bin ile üçüncü, 448 bin kişi ile de Rusya en çok ziyaret eden dördüncü ülke oldu.İstanbul’un Ağustos 2018'de yüzde 84 olan doluluk oranı, Ağustos 2019’da yüzde 4.4 artarak yüzde 87.7 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 107.3 ile Ağustos 2018’e göre yüzde 20.1 artış gösterdi.

TRANSİT YOLCULAR DA İSTANBUL’UN TADINI ÇIKARDI

İstanbul’da gezen turist kafileleri içinde kente aktarmalı uçmak için adım atan birçok yolcunun da olması da dikkat çekti. Çok sayıda yolcu havalimanında beklemek yerine İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezmeyi tercih etti. THY, İstanbul’da 20 saati aşan bağlantılı uçuşu olan transit yolcuları için ücretsiz konaklama hizmeti 'stopover’(duraklama) de veriyor. THY, transit yolcu pazarından daha fazla yolcu çekmek ve İstanbul turizmine destek olmak adına ilk olarak Pakistan çıkışlı yolcuları için 2017 Mart ayında başlattığı İstanbul’da ücretsiz konaklama hizmeti ile de birçok transit yolcuyu İstanbul'a çekti. Uygulamada İstanbul’da 20 saatten fazla bağlantı süresi bulunan THY’nin İstanbul aktarmalı transit yolcuları bilet alımlarında düzenlenen otel çeki ile İstanbul Sultanahmet ve Taksim bölgesinde ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece, business sınıfı için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklayabiliyor.

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