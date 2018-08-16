İstanbul taksileri için önemli gelişme

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
16.08.2018 - 17:59, Son Güncelleme:

İstanbul taksileri için önemli gelişme

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İstanbul taksileri için önemli gelişme

İstanbul'da ticari taksilere getirilen D segmenti kararıyla ilgili UKOME geri adım attı. C segmenti araçların ticari taksi olabilmesinin önü açıldı.

Taksi - UBER tartışmalarının ardından alınan UKOME kararı geri çekildi ve C segmenti araçlar ticari taksi olabilmesinin önü açıldı. İstanbul'da bulunan ticari taksilere Haziran ayında getirilen D segmenti araç şartı bugün yapılan UKOME toplantısıyla iptal edildi.

OTOMATİK VİTES, 6 HAVA YASTIĞI...

Bundan sonra hem C segmenti hem de D segmenti araçlar ticari taksi olarak çalışabilecek. B segmenti araçlar ise ticari taksilere giremeyecek. C segmenti araçlar sarı renkte olacak, 6 hava yastığı ve otomatik vitesli olması şartıyla ticari taksiye girebilecek.

D segmenti araçlar lüks segmente olan; Volkswagen Passat, BMW, Mercedes ya da Skoda Super B modellerinden oluşuyordu.

OTOMATİK VİTES MEMNUNİYETSİZLİK YARATTI

Borsagundem.com'dan Burak Taşçı'nın haberine göre; C segmentinde sadece otomatik vites araçların ticari taksiye girebilecek olması taksici esnafı arasında memnuniyetsizlik yarattı. Otomatik vites araçların arıza ve bakım maliyetlerinin çok yüksek olması taksici esnafını düşündürmeye başladı. 5 yılda yaklaşık 700 bin kilometrenin üzerinde yol yapan ticari taksilerde otomatik vites kullanılması büyük arızalara yol açabileceği belirtilirken manuel viteslilere göre daha fazla yakıt tüketiyor.

C SEGMENTİ ARAÇLAR

Ticari taksilerde gördüğümüz mevcut olarak kullanılan araçların bir çoğu C segmentinde. Fiat Egea, Renault Megane, Toyota Corolla gibi otomobiller C segmentinde bulunuyor.



 

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