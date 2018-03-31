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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
31.03.2018 - 16:19, Son Güncelleme:

İstanbul Tahkim Merkezi Katar’da işbirliği anlaşması imzaladı

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İstanbul Tahkim Merkezi Katar’da işbirliği anlaşması imzaladı

ISTAC ile QICCA arasında imzalanan protokol ile bölgesel tahkimde kurumsal işbirliği hedefleniyor.

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) uluslararası alanda etkinliğini artırma yönünde yeni bir adım daha attı. Katar Uluslararası Uzlaştırma ve Tahkim Merkezi (QICCA) ile ISTAC arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıyla bölgede alternatif uyuşmazlık çözüm uygulamaları ve tahkimin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim Merkezi konumundaki QICCA (Qatar International Center for Conciliation and Arbitration) ile ISTAC arasındaki işbirliği anlaşması için, Doha’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Tahkim Konferansı sırasında imza seremonisi düzenlendi. Anlaşmaya QICCA Uluslararası İlişkiler Yönetim Kurulu Üyesi Şeyh Dr. Sani bin Ali Al-Sani ve ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı imza attı.

İstanbul Tahkim Merkezi Katar’da işbirliği anlaşması imzaladı

Anlaşmaya göre iki tahkim merkezi ortak konferans, seminer ve eğitim programları düzenleyerek aralarındaki işbirliğini daha ileriye taşıyacak. Ayrıca ISTAC ve QICCA, tahkim davaları için İstanbul ve Doha’da birbirlerinin toplantı ve duruşma salonlarından, tercümanlık hizmetlerinden de faydalanacak. Bölgesel tahkimin geliştirilmesi için her iki kurumun deneyimlerini paylaşmaları da öngörülüyor.
Bu arada, Doha’daki konferansa konuşmacı olarak katılan ISTAC Başkanı Prof. Dr. Akıncı, Türkiye’nin tahkim kurumunu tanıttı ve İstanbul Tahkim Merkezi’nin gerek bölgesel gerekse uluslararası açısından sunduğu avantajları anlattı.
İstanbul Tahkim Merkezi daha önce de Tahran Bölgesel Tahkim Merkezi (TRAC) ile işbirliğine yönelmişti. ISTAC ve TRAC tarafından Paris, Tahran ve İstanbul’da ortaklaşa düzenlenen seri konferanslar iki ülkenin tahkim uzmanlarını buluştururken, bölgesel tahkimi geliştirme arayışlarına da zemin yarattı.

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