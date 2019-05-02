İstanbul Modern koleksiyonu, İstanbul Havalimanı'nda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul Modern koleksiyonu, İstanbul Havalimanı'nda
GeriEkonomi İstanbul Modern koleksiyonu, İstanbul Havalimanı'nda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
02.05.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

İstanbul Modern koleksiyonu, İstanbul Havalimanı'nda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul Modern koleksiyonu, İstanbul Havalimanı'nda

Türk Hava Yolları yolcuları İstanbul Havalimanı’nda Modern Sanat ile buluşuyor. İstanbul Modern Koleksiyonu’ndan bir seçki, Türk Hava Yolları Özel Yolcu Salonu’nda...

Türk Hava Yolları ve İstanbul Modern, Türkiye modern sanatını dünyaya tanıtmak üzere iş birliğine imza attı. İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndan bir seçki, 3 Mayıs Cuma günü itibarıyla İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Özel Yolcu Salonu’nda yolcularla buluşuyor.

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in koleksiyonundan özel bir seçkiye, İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Business Lounge’de yer verilecek. 16 sanatçının 38 yapıtı, 3 Mayıs Cuma günü itibarıyla İstanbul Modern’e ayrılan özel bir bölümde sergilenecek.

İstanbul Modern koleksiyonu, İstanbul Havalimanında

130 metrekarelik bir alana kurulu “İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” isimli sergi, Türkiye modern sanatının dört ana eğilimini yansıtan, önemli örnekleri bir araya getirecek. Türk Hava Yolları ve İstanbul Modern iş birliği ile geliştirilen proje kapsamında koleksiyon seçkileri yılda üç kez yenilenecek.

MANZARA RESMİNDEN SOYUT RESİMLERE…

Sergide, 20. yüzyıl başı manzara resmi geleneğinden 1950’li yıllarda doğu-batı sanatları arasında sentez arayışı içerisinde olan ressamların soyut resimlerine kadar farklı örnekler yer alacak. Figür resminin gündelik hayat içerisindeki yerini görselleştiren yapıtların da sergileneceği seçkide, Anadolu’nun kültürel değerlerini yeni bir bakış açısıyla yorumlayan kompozisyonlar da yolcularla buluşacak.

İstanbul Modern koleksiyonu, İstanbul Havalimanında

Seçkide; Şeref Akdik, Hakkı Anlı, Fethi Arda, Ferruh Başağa, Hasan Vecih Bereketoğlu, Aliye Berger, Nurullah Berk, Adnan Çoker, Nejad Melih Devrim, Abidin Dino, Neş’e Erdok, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hoca Ali Rıza, Hikmet Onat, Selim Turan, Fahrelnissa Zeid’in yapıtları yer alacak. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı sergi ile ilgili açıklamasında; “Bayrak taşıyıcı havayolu olarak ülkemizin milli değerlerine katkımızı sürdürüyoruz. İstanbul Modern ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde etkileyici modern sanat eserlerimizi özel yolcu salonumuzda sergileyecek, misafirlerimizi uçuş ağımızdaki 124 ülkeye seyahatleri öncesinde modern Türk sanatıyla uğurlayacağız. Ayrıcalıklı seyahat deneyimimize sanatsal bir dokunuş olacak sergideki eserlerimizi yıl içerisinde yenileyerek yolcularımızı farklı seyahatlerinde yeni örneklerle buluşturacağız. Sizleri küresel havacılığın merkezinde, Türk sanatının modern örneklerini keşfetmeye bekliyoruz.” dedi.

İstanbul Modern koleksiyonu, İstanbul Havalimanında

 

TÜRKİYE’NİN MODERN SANATININ TANITIMINA KATKI

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen konukları ağırlayacak olan özel yolcu salonunun Türkiye’nin tanıtımı için çok önemli bir mekân olduğuna dikkat çekti.

Eczacıbaşı şöyle devam etti: “Türk Hava Yolları ile yaptığımız iş birliği ile Dış Hatlar Business Lounge’de uçuşunu bekleyen yerli ve yabancı turistlere Türkiye modern sanatını tanıtacağımız için çok mutluyuz. İstanbul Modern’in koleksiyonundan yapıtları yılda üç kez yenileyerek farklı dönem ve sanatçıların yapıtlarını yolcularla buluşturacağız. Bu sergilerle hem Türkiye sanatını tüm dünyaya tanıtmış olacağız hem de bekleyen yolcuların zamanlarını sanatla iç içe, daha verimli geçirmelerini sağlayacağız. Daha fazlasını görmek isteyenleri de elbette müzemize bekliyoruz” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Ziraat Bankası'nın mevduat ürünlerine büyük ilgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye İttifakı açıklaması: Bazıları hemen fitne çıkartmaya çalıştı

Soğan tarlada 1 lira