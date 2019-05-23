İstanbul moda, Anadolu üretim merkezi olacak
2018’de 17.6 milyar dolar ihracata imza atan firmaların ödül töreninde konuşan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türk Moda Endüstrisi’nin son 10 yılda Türkiye’ye net 150 milyar dolar döviz kazandırdığını bildirdi.
Dünya hazır giyim ihracatının yüzde 3.3’ünü gerçekleştirdiklerini vurgulayan Gültepe, “Oysa Türkiye olarak dünya ihracatından aldığımız pay yüzde 0.98. Sadece bu veri bile sektörümüzün Türkiye ihracatındaki vazgeçilmez önemini ortaya koyuyor. Hedefimiz İstanbul’u moda-marka merkezine, Anadolu’yu ise üretim üssüne dönüştürmek” dedi.
200 MİLYAR TL
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, tekstil ve hazır giyim sektöründe başarılı olan her iş insanının başka sektörlerde de başarılı olacağını söyledi. Gülle, Türkiye’nin 2019’u 180 milyar doların üstünde ihracatla tamamlamasını beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: “İhracatta hedef kısa sürede 200 milyar dolar. 100’lerden sıkıldık, 100’ü geçelim artık, 200 olsun. Ancak bir şey var; Türkiye’nin ihracatı giderken hazır giyim ihracatını aynı paralellikte artıramıyoruz. Burada bir duraklamaya girdik. Buradan akılla çıkmamız gerekiyor. ihracatımızı hemen 20’li rakamlara ve daha sonra da 33 milyar dolara götürmemiz gerekiyor. Bu bizim olmazsa olmazımız.”
2018 Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’nde 59’u platin, 182’si altın olmak üzere toplamda 2 bin 248 firmaya ödül verildi.
37’NCİ ÜLKE OLDU
Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise Türkiye’nin ihracatının 168 milyar dolara ulaştığını, hazır giyimin bunda yüzde 11 paya sahip olduğunu belirterek, “Biz devlet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak her türlü desteği vermeye hazırız” dedi. Türkiye’nin dünyada en fazla ihracat yapan 37’nci ülke olduğunu belirten Turagay, ülkenin hazır giyim alanında dünyanın en büyük 6’ncı ihracatçısı olarak kendini kanıtladığını söyledi. Turagay, “Ağustos ayında sayın bakanımızla birlikte İhracat Stratejisi’ni açıklayacağız. Özel sektör-kamu iş birliğine ihtiyacımız var. Beraber olduğumuz sürece, birbirimizi aşağı çekmediğimiz sürece bu ortamda biz çok daha büyük başarılara imza atarız” dedi.
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