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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
29.11.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

İstanbul metrosuna, uluslararası mükemmellik ödülü

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İstanbul metrosuna, uluslararası mükemmellik ödülü

Türkiye’nin dev projelerine uluslararası ödüller gelmeye devam ediyor. Son olarak, İstanbul metrosu dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan AEC Mükemmellik Ödülleri 2019’da (AEC Excellence Awards 2019), büyük ödülü kazandı.

Dünyanın dört bir yanından mimarlık, mühendislik ve inşaat alanında BIM ve yeniteknolojilerin kullanıldığı projeler; altyapı tasarım, üstyapı tasarım ve yapım kategorilerinde vitrine çıkarılıyor. 40 ülkeden 230 başvuru arasından ilk defa Türkiye'nin, üstelik 2 proje ile birden şampiyon olduğu yarışmanın ödül töreni Amerika'daki Autodesk University etkinliğinde yapıldı. “Altyapı Tasarımı-Orta Ölçekli Projeler” kategorisinde ödülü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol alırken, “Altyapı Tasarımı-Orta Ölçekli Projeler” kategorisinde yer alan ödülü ise Yüksel Proje ekibi teslim aldı. Projelere bir ödül de 3 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek Autodesk İnşaat Sektörünün Geleceği Zirvesi'nde verilecek.

Dünya genelindeki binlerce proje arasından Türkiye'den 2 projenin eş zamanlı ödül kazanmasını, Türk şirketlerinin inşaat ve altyapı projelerinde ulaştığı ileri seviyenin bir göstergesi olduğunu belirten Autodesk Türkiye Ülke Lideri Murat Tüzüm, “Ulusal ve uluslararası projelerde yer alabilmenin ön şartlarından birisi haline gelen BIM uyumlu çalışabilmek doğru planlama ve işbirliği araçları sayesinde uygulama aşamasında en yüksek verimliliği sağlamaya yardımcı oluyor. Başarıya katkı sağlayan projenin tüm paydaşlarına teşekkür ederiz” dedi.

Yüksel Proje Genel Müdürü Mete Baykır, “Dünyada inşaat sektörünün geldiği noktada, üst düzey mühendislik çözümlemelerimizin bu şekilde ödüllendirilmesi bizim için yeni projelerin üretimindeki en büyük motivasyon kaynağı. Ülkemiz ve sektörümüz adına, mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.

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