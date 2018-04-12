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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.04.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

İstanbul metropollerin nüfusundan fazla yolcuyu ağırladı

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İstanbul metropollerin nüfusundan fazla yolcuyu ağırladı

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, bu yılın ilk 3 ayında iç ve dış hatta toplam 23 milyon 355 bin 92 yolcuya ev sahipliği yaptı. Yılın ilk çeyreğinde İstanbul'daki iki havalimanında ağırlanan yolcu sayısı, Mumbai, Sao Paulo, Mexico City, Osaka, Kahire ile New York gibi dünyadaki kalabalık şehirlerin nüfusunu geçti.

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, bu yılın ilk 3 ayında 23 milyon 355 bin 92 yolcuya ev sahipliği yaparak, bu dönemde Mumbai, Sao Paulo, Pekin, Mexico City, Osaka, Kahire ile New York gibi dünyadaki kalabalık şehirlerin mevcut nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verdi.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kentteki iki havalimanında bu yılın ilk çeyreğinde gelen-giden yolcu ile hava trafiğindeki sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

Atatürk Havalimanı'nı, ocak, şubat ile mart ayında iç hatlarda 4 milyon 604 bin 419, dış hatlarda 10 milyon 934 bin 412 olmak üzere 15 milyon 538 bin 831 kişi kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise ilk 3 ayda gelen-giden yolcu sayısı 7 milyon 816 bin 261 oldu. Bu yolcuların 5 milyon 318 bin 556'sı iç hatları, 2 milyon 497 bin 705'i dış hatları tercih etti.

Kentteki iki havalimanından, bu yılın ilk üç ayında geçen yolcu sayısı 23 milyon 355 bin 92 olarak kaydedildi.

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, geçen yılın ocak, şubat ile mart aylarında gelen-giden yolcu sayısı 19 milyon 339 bin 995 olurken, bu yıl geçen seneye göre 4 milyon 15 bin 97 yolcu artışı sağlandığı görüldü.

Öte yandan Türkiye'nin en yoğun sınır kapılarından Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, ağırlanan yolcu sayısı açısından dünyada "metropol" olarak bilinen birçok kentin nüfusunu geride bıraktı.

Birleşmiş Milletlerin nüfus araştırması verilerine göre, dünyada en kalabalık şehirleri arasında yer alan Hindistan Mumbai'de, Brezilya Sao Paulo'da, Meksika'da Mexico City'de, Çin Pekin'de 21 milyon kişi yaşarken, Japon şehri Osaka 20 milyon, Mısır'ın başkenti Kahire 19 milyon, ABD'nin gözde şehri New York ise 18 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.

Buna göre, İstanbul'daki iki havalimanının, bu yılın ilk çeyreğinde ağırladığı 23 milyon 355 bin 92 yolcu ile söz konusu şehirlerin nüfusunu geçtiği belirlendi.

13 BİN 284 SEFERLİK ARTIŞ

Yılın ilk çeyreğinde Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 32 bin 560, dış hatlarda ise 76 bin 205 olmak üzere toplam 108 bin 765 uçaklık trafik oluştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iniş ve kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 34 bin 522, dış hatlarda 19 bin 75 oldu. Söz konusu havalimanında, 3
ayda 53 bin 597 uçuş trafiği yaşandı. İstanbul'daki iki havalimanından geçen yılın ilk çeyreğinde 149 bin 78 uçak iniş ve kalkış yaparken, bu yılki sefer sayısı 162 bin 362 olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl, geçen senenin aynı dönemine göre hava trafiğinde 13 bin 284 uçaklık artış kaydedildi.

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