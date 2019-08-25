İstanbul- İzmir yolu ile yıllık 3 milyar 500 milyon liralık tasarruf

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul- İzmir yolu ile yıllık 3 milyar 500 milyon liralık tasarruf
GeriEkonomi İstanbul- İzmir yolu ile yıllık 3 milyar 500 milyon liralık tasarruf
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)
25.08.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

İstanbul- İzmir yolu ile yıllık 3 milyar 500 milyon liralık tasarruf

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul- İzmir yolu ile yıllık 3 milyar 500 milyon liralık tasarruf

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Ağustos’ta açılışını gerçekleştirdiği İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu’ndan, Kurban Bayramı’nın da olduğu 10-18 Ağustos’ta, 1 milyon 745 bin 614 araçla geçiş yapıldı. İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşüren yol hakkında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, ”Otoyoldan 1 yılda, 3 milyar 500 milyon lira Türkiye’nin ve Türk halkının tasarrufu olacak. Bunu bireysel olarak iş seyahatine indirgediğimiz zaman 228 lira zaman kaybından, 76 lira da yakıttan tasarruf söz konusu yani toplam 304 lira tasarruf var" dedi.

Yapımına 2011 yılında başlanan, 4 Ağustos 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu, bölgenin önemli ölçüde trafik yükünü taşıyor. İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşüren, 426 kilometrelik otoyoldan Kurban Bayramı’nın da olduğu 10-18 Ağustos’ta, 1 milyon 745 bin 614 araçla geçiş yapıldı. Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından birinin İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu olduğunu belirten AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yolun inşaatının ön görülen tarihten 1 yıl önce bitiriliğini söyledi. Esgin, ”426 kilometrelik otoyoldan bahsediyoruz. Dünyanın en büyük 4’üncü asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü de bu otoyolun bir parçası. Tabi normal kamu yolumuzda özellikle Bursa ile Karacabey arasında bayram dönemlerinde ve tatil günlerinde aşırı yoğunluklar söz konusu oluyordu. Hatta 15-20 km/saate kadar trafiğin akışkanlığı düşüyordu. Bu anlamda otoyolun çok büyük bir ihtiyaç olduğu, hepimizin malumu olan bir süreçti. Şükürler olsun, bunu da zamanından 1 yıl önce bitirmiş olduk. Tabi Kurban Bayramı öncesi açılmış olması da çok büyük avantaj sağlamış oldu" diye konuştu.

3 MİLYAR 500 MİLYON LİRALIK TASARRUF

Kurban Bayramı tatilinde otoyolun yoğun olarak kullanıldığını belirten Esgin, "Bu veri bile bu otoyolun ne kadar elzem açılış olduğunu ortaya koymuş oldu. Bu arada çok önemli tasarruflar söz konusu oldu. Bunun hesaplamaları yapıldı. 1 yılda yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira otoyoldan Türkiye’nin ve Türk halkının tasarrufu var. Bunu bireysel olarak bir iş seyahatine indirgediğimiz zaman 228 lira zaman kaybından tasarrufumuz var. 76 lira da yakıt tasarrufu söz konusu. Yani toplam 304 lira tasarruf var. Bunun yanı sıra karbondioksit emisyonlarında çok önemli azalmalar saptadık. Araç başına yaklaşık olarak 26 kilogram karbondioksit emisyonunda azalma söz konusu oldu ve bir yılda toplam kümülatif olarak 375 bin ton karbondioksit salınımında azalma olacak" dedi.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI

İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu’nun sadece insanları bir yerden bir yere ulaştıracak yol olmadığının altını çizen Esgin, ”Farklı açılardan otoyolu değerlendirmek gerekirse bu yol sadece insanları bir yerden bir yere ulaştıracak bir ulaşım aracı değildir. Bununla birlikte bahsettiğimiz iller İstanbul- Bursa, Balıkesir- Manisa- İzmir. Yaklaşık 25 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz ve Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasına yüzde 65 oranında katkı sağlayan bir bölgeden bahsediyoruz. Yani bu otoyol şu demektir. Bölgenin ve Türkiye’nin ekonomisine, ticaretine, tarımına, turizmine çok önemli katkılar sağlayacak. Gerçekten çok yönlü bir yatırım olarak bu otoyola bakmak gerekiyor" diye konuştu.

DUBLE YOLLARDA RAHATLAMA VAR

Otoyolun açılmasından sonra özellikle bayram günlerinde ve hafta sonu tatillerinde kamu yolları ile duble yolda trafikte rahatlama olduğunu belirten AK Parti’li Esgin, şunları söyledi:

”Bölgede trafik sorunu yarı yarıya indi. Bunun da vatandaşlarımız üzerine olumlu yönden çok büyük bir etkisi oldu. Çünkü AK Parti iktidarları 17 yıllık süreç içinde 20 bin kilometre duble yol yapan bir iktidar. Bu yönüyle de aslında ben otoyolun ücretli olmasından dolayı yapılan eleştirilere de halkımız adına da bir cevap vermek istiyorum. Biz kamu yollarını duble yolları kapatıp otoyollar açmadık. Biz kamu yollarımızla birlikte duble yolarımızla birlikte otoyollarımızı açtık. Bu yönüyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihinin çok önemli bir dev yatırımıdır. Bütün Türk halkının gurur duyması gereken bir yatırımdır.”

AK Parti Bursa Milletvekili Esgin, otoyolun açılışının ardından trafik kazalarında önemli azalmanın olduğunu tespit ettiklerini de belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İstanbul- İzmir yolu ile yıllık 3 milyar 500 milyon liralık tasarruf
İstanbul Havalimanı'na dev yatırım
Nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor
Bakan Pakdemirli açıkladı: Milyonlarca kişi ziyaret etti