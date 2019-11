İstanbul ihracatçılarından 10 ayda 6 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden (İİB) yapılan açıklamaya göre, Birlik, 2019’un ilk on ayında bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 6 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. İİB, ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artırdı ve ekim ayında 730 milyon doları üzerinde ihracat gerçekleştirdi.



İİB, ekim ayında başta İtalya, Irak, Almanya, Norveç ve ABD olmak üzere 213 ülkeye ihracat yaptı. İstanbul İhracatçıları tarafından yapılan ihracatta değer bazında İtalya’ya fındık ve mamulleri, Irak’a başta mobilya ürünleri olmak üzere kümes hayvanları, yumurta, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; Almanya’ya ise fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.



İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2019 yılının ilk on ayında 1 milyar 600 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 2 oranında ihracat artışı yakaladı. İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2019’un Ekim ayında ise 178 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.



İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk on ayında yaklaşık 1 milyar 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.5 oranında bir artış sağladı. Birlik, Ekim ayında ise 156 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek, bir önceki yılın aynı dönemine 15.2 oranında ihracat artışı yakaladı.



Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk on ayında toplamda 770 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. GYHİB, Ekim ayında ise 42 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.



FINDIKTA 168 MİLYON DOLARLIK İHRACAT



İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), 2019’un ilk on ayında toplamda 662 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatında yüzde 30 artış sağladı. İFMİB, Ekim ayında ise yaklaşık 168 milyon dolarlık ihracat yaptı.



İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin (İSHİB), yılın ilk on ayında toplam ihracatı yaklaşık 634 milyon dolar oldu. Birlik, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 3,5’lik ihracat artışı sağladı. İSHİB, Ekim ayında yaklaşık 61 milyon dolar tutarında ihracata imza attı.



İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk on ayında, 249 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ekim ayında, yaklaşık 27 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), yılın ilk on ayında 132 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla ihracatında yüzde 5 oranında bir artış sağladı. KUMİB, ekim ayında ise 19 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.





Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Cem Seven, “İstanbul İhracatçıları, Türkiye’nin genel ihracat artışının iki katı oranında bir ihracat artışı ile büyüyerek, emin adımlarla yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Seven, 2019’un ilk on ayında yüzde 5 ihracat artışı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İstanbul İhracatçıları, belirttiğimiz dönemde,

Türkiye’nin genel ihracat artışının iki katı bir ihracat artışı ile büyüyerek,

emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ekim ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında İtalya, Irak, Almanya, Norveç ve ABD bulunuyor. İİB’in yine belirttiğimiz döneminde en fazla ihracatını gerçekleştirdiği ülke grupları arasında Avrupa Birliği ülkeleri var. Hedef pazarlarımıza yönelik yaptığımız gerek alım heyetleri, gerek ticari heyetler başta olmak üzere, ihracatçı firmalarımıza yönelik yaptığımız UR-GE

faaliyetlerimiz, yurtdışında organize ettiğimiz milli katılımlı fuarlar başta

olmak üzere yıllık planlamalarımız doğrultusunda ilerleyerek, 2019 yılını bir önceki yıla kıyasla ihracat artışı ile kapatacağımızı öngörüyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.