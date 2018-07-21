İstanbul havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 12 arttı

Bu yılın ilk yarısında 48 milyon 818 bin 527 yolcuya hizmet veren Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında geçen senenin aynı dönemine göre 5 milyon 501 bin 93'lük yolcu artışı meydana geldi. Böylece, İstanbul'daki iki havalimanında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12'lük yolcu artışı yaşandı.



AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kentteki iki havalimanında ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında ağırlanan yolcu ile düzenlenen ticari sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Atatürk Havalimanı, bu yılın ilk yarısında iç hatlarda 9 milyon 448 bin 289, dış hatlarda 23 milyon 109 bin 982 olmak üzere toplam 32 milyon 558 bin 271 yolcuya ev sahipliği yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziranda ağırlanan yolcu sayısı 16 milyon 260 bin 256 olarak hesaplandı. Yolculardan 11 milyon 4 bin 269'sı iç hatlardan, 5 milyon 255 bin 987'si dış hatlardan uçtu.

Kentteki iki havalimanınında bu yılın ilk yarısında hizmet alan yolcu sayısı 48 milyon 818 bin 527 olarak belirlendi. Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, 2017'nin ilk 6 ayında gelen-giden yolcu sayısı 43 milyon 317 bin 434 olarak hesaplanmıştı.

İki havalimanından, bu yılın aynı döneminde, geçen seneye göre 5 milyon 501 bin 93 yolculuk artış kaydedildi. Böylelikle İstanbul havalimanlarından gelen-giden yolcu sayısı, geçen yıla göre yüzde 12 arttı.

TİCARİ SEFER, 20 BİN 434 ARTTI

Bu yılın ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 64 bin 112, dış hatlarda 157 bin 385 olmak üzere

toplam 221 bin 497 uçaklık ticari hava trafiği oluştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu dönemde iniş ve kalkış yapan ticari uçak sayısı, iç hatlarda 69 bin 65, dış hatlarda 38 bin 458 olarak tespit edildi.

Söz konusu havalimanında, bu yılın altı ayında 107 bin 523 uçaklık ticari hava trafiği meydana geldi.

İstanbul'daki iki havalimanından geçen yılın ilk yarısında 308 bin 586 ticari uçak iniş ve kalkış yapmıştı. Bu yılın aynı döneminde ise iki havalimanından icra edilen ticari sefer sayısı 329 bin 20 olarak kayıtlara geçti.

Böylece ilk yarıda geçen senenin aynı dönemine göre ticari hava trafiğinde 20 bin 434 seferlik artış kaydedildi.