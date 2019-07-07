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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.07.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

İstanbul havalimanları, 6 ayda 48 milyon yolcuyu ağırladı

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İstanbul havalimanları, 6 ayda 48 milyon yolcuyu ağırladı

Dünyanın en önemli havacılık merkezleri arasında yer alan İstanbul'daki havalimanlarında, bu yılın altı aylık döneminde 337 bin 218 sefer düzenlendi.

İstanbul'daki tüm havalimanlarından yılın ilk yarısında düzenlenen 337 bin 218 iç ve dış hat seferiyle toplam 48 milyon 763 bin 184 yolcu seyahat etti.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, nisandan itibaren sadece özel ve kargo uçuşlarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'nı, bu yılın yarısında iç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta ise 11 milyon 845 bin 402 yolcu kullandı. Bu dönemde icra edilen geliş ve gidiş seferleriyle 16 milyon 72 bin 534 yolcu Atatürk Havalimanı'ndan taşındı. 

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bu yılın ocak-haziran döneminde 16 milyon 747 bin 818 yolcu misafir edildi. İç hatta 10 milyon 407 bin 326, dış hatta 6 milyon 340 bin 492 yolcu, 6 aylık dönemde bu havalimanından seyahat etti. 

Taşınmanın ardından 6 Nisan'dan itibaren tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda, bu yılın ilk yarısında 4 milyon 160 bin 247 iç hat, 11 milyon 782 bin 585 dış hat yolcusu misafir edildi. Altı ayda toplam 15 milyon 942 bin 832 yolcu, havalimanı merkezli düzenlenen geliş-gidiş seferlerinden yararlandı. 

Böylece altı aylık dönemde İstanbul'daki tüm havalimanlarından seyahat eden yolcu sayısı 48 milyon 763 bin 184 olarak belirlendi. Geçen yılın yarısında İstanbul havalimanlarındaki yolcu sayısı 48 milyon 896 bin 350 olarak hesaplanmıştı. 

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 103 BİN SEFER YAPILDI

Bu yılın ilk yarısında Atatürk Havalimanı'nda iç hatta 33 bin 59, dış hatta 87 bin 777 sefer düzenlendi. Toplam 120 bin 836 sefer, bu havalimanından icra edildi. 
Son dönemde yolcu ve sefer sayısının hızla arttığı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 2019'un ilk yarısında da yoğunluk devam etti. 

Ocak-haziran döneminde iç hatta 66 bin 143, dış hatta 46 bin 572 olmak üzere toplam 112 bin 715 yolcu bu havalimanında ağırlandı. 

Bahar ve yaz döneminde yolcu yoğunluğunun arttığı İstanbul Havalimanı'nda yılın ilk yarısında 103 bin 667 sefer yapıldı. Bu havalimanından, iç hatta 27 bin 889, dış hatta 75 bin 778 geliş gidiş seferi icra edildi. 

Böylece, megakentteki havalimanlarında, bu yılın ilk yarısında 337 bin 218 sefer yapıldığı hesaplandı. Geçen yılın aynı döneminde İstanbul'dan 338 bin 30 seferin yapıldığı belirlenmişti.

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