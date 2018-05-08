“İstanbul Havalimanları 2035’te yılda 200 milyon yolcuyu ağırlayacak”
Özyeğin Üniversitesi, havacılık sektörünün geleceğini mercek altına alan İstanbul HUB Semineri'nin dördüncüsünü düzenledi. IATA Yolcu Deneyimi Bölge Müdürü Nuria Fermoso, “Türkiye'nin yolcu potansiyeli çok yüksek ve ivmesi de her geçen yıl hızla artıyor. 2035'te İstanbul'un yılda yaklaşık 200 milyon yolcu ağırlayacağını öngörüyoruz” dedi.
Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, hava taşımacılığı sektörünün gelişimi ve İstanbul'un bir havacılık merkezi olmasına katkıda bulunan etmenlerin farklı açıdan değerlendirildiği İstanbul HUB Semineri'nin dördüncüsüne ev sahipliği yaptı. Seminerde hem mevcut havalimanları hem de önümüzdeki ekim ayında hizmete girecek olan Yeni İstanbul Havalimanındaki yolcu deneyimine ilişkin uygulamalar ve görüşler tartışıldı.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, “HUB seminerlerinin ilkinde İstanbul'un havacılık sektörü için önemini konuştuk, ikinci yılında yeni havalimanı için gerekli stratejileri tartıştık, geçtiğimiz yıl kargo ve lojistik konusuna odaklandık ve bu yıl da çok önemli olduğuna inandığım yolcu deneyimini ele alıyoruz” derken, Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hatice Küçükönal ise Geleneksel hale getirdiğimiz bu seminerle, akademisyenler ve sektör yetkililerini bir araya getirerek, güncel havacılık konularının tartışıldığı bir ortam sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.
“Yeni İstanbul Havalimanı yolcu deneyimi için büyük fırsat”
Sektörün desteklenmesi için bu gibi seminerlerin çok büyük önem taşıdığını vurgulayan IATA Yolcu Deneyimi Bölge Müdürü Nuria Fermoso, “İstanbul havalimanlarında yolcu deneyimini geliştirmeyi hedefleyen bir takım teknolojik çözümler olduğunu görüyoruz fakat yapılması gereken daha çok şey var. 2018 yılında açılması planlanan yeni havalimanının bu anlamda çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin yolcu potansiyeli çok yüksek ve ivmesi de her geçen yıl hızla artıyor. 2035'te İstanbul'un yılda yaklaşık 200 milyon yolcu ağırlayacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.
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