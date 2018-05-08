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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
08.05.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

“İstanbul Havalimanları 2035’te yılda 200 milyon yolcuyu ağırlayacak”

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“İstanbul Havalimanları 2035’te yılda 200 milyon yolcuyu ağırlayacak”

Özyeğin Üniversitesi, havacılık sektörünün geleceğini mercek altına alan İstanbul HUB Semineri'nin dördüncüsünü düzenledi. IATA Yolcu Deneyimi Bölge Müdürü Nuria Fermoso, “Türkiye'nin yolcu potansiyeli çok yüksek ve ivmesi de her geçen yıl hızla artıyor. 2035'te İstanbul'un yılda yaklaşık 200 milyon yolcu ağırlayacağını öngörüyoruz” dedi.

 Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, hava taşımacılığı sektörünün gelişimi ve İstanbul'un bir havacılık merkezi olmasına katkıda bulunan etmenlerin farklı açıdan değerlendirildiği İstanbul HUB Semineri'nin dördüncüsüne ev sahipliği yaptı. Seminerde hem mevcut havalimanları hem de önümüzdeki ekim ayında hizmete girecek olan Yeni İstanbul Havalimanındaki yolcu deneyimine ilişkin uygulamalar ve görüşler tartışıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, “HUB seminerlerinin ilkinde İstanbul'un havacılık sektörü için önemini konuştuk, ikinci yılında yeni havalimanı için gerekli stratejileri tartıştık, geçtiğimiz yıl kargo ve lojistik konusuna odaklandık ve bu yıl da çok önemli olduğuna inandığım yolcu deneyimini ele alıyoruz” derken, Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hatice Küçükönal ise Geleneksel hale getirdiğimiz bu seminerle, akademisyenler ve sektör yetkililerini bir araya getirerek, güncel havacılık konularının tartışıldığı bir ortam sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

 “Yeni İstanbul Havalimanı yolcu deneyimi için büyük fırsat”

Sektörün desteklenmesi için bu gibi seminerlerin çok büyük önem taşıdığını vurgulayan IATA Yolcu Deneyimi Bölge Müdürü Nuria Fermoso, “İstanbul havalimanlarında yolcu deneyimini geliştirmeyi hedefleyen bir takım teknolojik çözümler olduğunu görüyoruz fakat yapılması gereken daha çok şey var. 2018 yılında açılması planlanan yeni havalimanının bu anlamda çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin yolcu potansiyeli çok yüksek ve ivmesi de her geçen yıl hızla artıyor. 2035'te İstanbul'un yılda yaklaşık 200 milyon yolcu ağırlayacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

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