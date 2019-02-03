İstanbul havalimanları, 2,7 milyon ton yükü omuzladı

İstanbul'daki tüm havalimanlarından geçen yıl icra edilen geliş ve gidiş seferlerinde taşınan yük miktarı önceki seneye göre 206 bin 756'lık artışla 2 milyon 743 bin 725 ton olarak belirlendi.



AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl İstanbul'daki havalimanlarından taşınan bagaj, kargo ile postadan oluşan yük trafiğinde, bir önceki yıla göre 206 bin 756 tonluk artış oldu.

Buna göre, 2018'de Atatürk Havalimanı varışlı ve çıkışlı uçuşlarda, iç hatlardan 193 bin 640, dış hatlardan ise 2 milyon 217 bin 293 ton yük taşındı. Geçen yıl, 2 milyon 410 bin 933 ton bagaj, kargo ile postanın taşınması için Türkiye'nin en yoğun sınır kapısı kullanıldı.

Atatürk Havalimanı'nda, 2017'de ise iç ve dış hatta 2 milyon 188 bin 948 ton yük trafiği oluşurken geçen yıl, 2017'ye göre 221 bin 985 tonluk yük artışı kaydedildi.

Geçen yıl, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da iç hatta 148 bin 630, dış hatta ise 183 bin 552 olmak üzere toplam 332 bin 182 ton yük taşındı.

Önceki yıl, söz konusu havalimanındaki tüm seferlerle 348 bin 21 tonluk yük nakledilmişti. Böylece geçen yıl taşınan yükün, 2017'ye göre 15 bin 839 ton azaldığı belirlendi.

İlk fazı 29 Ekim'de törenle açılan ve bazı seferlerin yapıldığı İstanbul Havalimanı'ndan, geçen yıl icra edilen uçuşlarla 610 ton yük taşındı.

İstanbul Havalimanı'ndan geçen yıl iç hatta 308, dış hatta ise 302 ton bagaj, kargo ve posta nakledildi.

İSTANBUL, YÜKÜN YÜZDE 72'SİNİ OMUZLADI

Geçen yıl, İstanbul'daki havalimanlarından yapılan tüm seferlerde uçaklarla taşınan yük, 2 milyon 743 bin 725 ton olarak belirlendi. Önceki yıl, İstanbul havalimanlarından taşınan yük miktarı 2 milyon 536 bin 969 ton olarak kayıtlara yansımıştı.

Verilere göre, geçen yıl, 2017'ye oranla İstanbul havalimanlarından taşınan yükün, 206 bin 756 ton arttığı kaydedildi.

Türkiye genelindeki tüm havalimanları çıkışlı ve varışlı taşınan bagaj, kargo ile posta trafiği, 2018'de 3 milyon 821 bin 894 ton olarak hesaplandı.

Geçen yıl, toplamda 2 milyon 743 bin 725 tonluk hava yükünün İstanbul'daki havalimanlarından tüm seferlerle taşındığı belirlendi.

Böylece, Türkiye'deki tüm havalimanları odaklı taşınan yükün yaklaşık yüzde 72'sinin İstanbul'dan nakledildiği tespit edildi.



