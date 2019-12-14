İstanbul Havalimanı'nın golf araçları Denizli'den

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde elektrikli faytonla başladığı üretimi elektrikli gezinti araçlarıyla dış pazara taşıyan firma, İstanbul Havalimanı'nda bina içi ulaşımda kullanılan golf araçlarının da üretimini yapıyor.



Belediyelere temizlik araç ve ekipmanları satışı yapan makine mühendisi Haluk Şahin'in atlara eziyet etmeyen elektrikli faytonlar geliştirme fikriyle kurduğu "Fayoto" isimli girişimi, farklı tiplerde araçların üretildiği tesisle büyüdü.



Elektrikli ve hibrit motorlu faytonun yanı sıra golf aracı ve klasik araç geliştiren ve ürettiği araçları İspanya'dan Moğolistan'a uzanan geniş bir coğrafyaya gönderen firma, son olarak İstanbul Havalimanı için üretim gerçekleştirdi.



Yolcuların havalimanında uçuş kapılarına ulaşımı için kullanılan farklı kapasitelerdeki 70 elektrikli golf aracı üreten firma, dünyadaki diğer havalimanları için de önemli bir referans sağladı.



Şirketin kurucusu ve yöneticisi Haluk Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettiği elektrikli araçların turizm ve spor tesisleri, parklar ve kamu kuruluşlarında kullanıldığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için de araç ürettiklerini söyledi.



Son olarak İstanbul Havalimanı ile yeni bir kullanım alanına hizmet verdiklerini anlatan Şahin, ilk etapta 70 araç teslimatı yaptıklarını, havalimanındaki diğer etapların da hizmete girmesiyle bu sayının 300 ile 500 arasında bir rakama ulaşmasını beklediklerini dile getirdi.



Şahin, bu araçların havalimanında kullanılmasının ardından taleplerde artış görüldüğüne değinerek, şunları kaydetti:



"Havalimanında bu araçların çalışmasıyla beraber özellikle yurt dışından çok güzel tepkiler almaya başladık. Sipariş için de önemli teklifler geliyor. Bu araçları geçmişte ithal ediyorduk. Tedariki aylar sürüyordu. Bunu yerli ve millileştirerek ülke ekonomisine kazandırmış bulunmaktayız. Normalde golf araçlarının anavatanı ABD olarak bilinir. Biz orada da Miami'ye ihracat yapıyoruz. Halihazırda 3 bin aracımız ABD, İspanya, Fransa, Portekiz, Yunanistan, Bulgaristan, İran, Irak, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Dubai, Tunus, Cezayir, Moğolistan gibi birçok ülkede farklı markalar altında kullanılıyor."