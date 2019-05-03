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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.05.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'nı nisanda 4 milyondan fazla yolcu kullandı

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İstanbul Havalimanı'nı nisanda 4 milyondan fazla yolcu kullandı

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve "büyük göç" olarak adlandırılan taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı, nisan ayında 4 milyon 113 bin 956 yolcuya hizmet verdi.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve "büyük göç" olarak adlandırılan taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı, nisan ayında 4 milyon 113 bin 956 yolcuyu ağırladı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteye geçmesiyle birlikte ilk ay olan nisan ayı yolcu ve uçuş rakamları da belli oldu.

Büyük taşınmanın ardından ilk uçuşun başladığı 6 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar İstanbul Havalimanı'nda toplam 26 bin 520 uçuşla, 4 milyon 113 bin 956 yolcuya hizmet verildi.

Yolcuların 2 milyon 095 bin 908'ini gelen, 2 milyon 018 bin 048'ini giden yolcular, uçuşların ise 13 bin 233'ünü gelen, 13 bin 287'sini ise giden uçuşlar oluşturdu.

Bu süre zarfında bagaj sayısı 3 milyon 3 bin 909'a yükselirken, gelen yolcu bagajı 970 bin 622, giden yolcu bagajı ise 2 milyon 033 bin 287 oldu. Yıllık 90 milyon yolcu kapasitesi ile yolcularını misafir eden dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek. 

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