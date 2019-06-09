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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.06.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'nda tatil dönüşü yoğunluğu

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İstanbul Havalimanı'nda tatil dönüşü yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini kent dışında geçirenlerin dönüşü dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluştu.

Tatilin son gününde İstanbul'a dönmek için hava ulaşımını tercih edenler nedeniyle İstanbul Havalimanı iç ve dış hat terminalleri geliş katlarında zaman zaman yoğunluk oluştu. 

Bayram tatilinin son günü olması dolayısıyla İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler gerekli önlemleri alırken, havalimanında görevli polis ekipleri yolcuların bekleme sürelerini en aza indirebilmek için pasaport kontrol noktalarını açık tuttu. İGA personeli de bagaj alım bölgesinde ve çıkışta yolculara yardımcı oldu. 

Tatilini İzmir'de geçiren avukat Pelin İşçi, duruşması nedeniyle bayramdan önce İzmir'e gittiğini belirterek, "Tatille birleşmesi güzel oldu. Tatil gayet güzel geçti. 12 gün orada kaldım." dedi. 

Ramazan Bayramı tatilini ailesiyle İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçirdiği ifade eden Yılmaz Gökgöz de "Güzeldi, gayet iyiydi. Pazar gittik ve bu pazar dönüyorum. Tatilin 9 gün olması bile az geldi, keyifli geçti. Giderken biraz yoğunluk oldu. Gelirken, herhangi bir sıkıntı olmadı, her şey çok güzeldi." diye konuştu. 
Gündüz başlayan yoğunluğun belirli aralıklarla geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. 

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YENİ REKOR

Bu arada, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'na bugün toplam bin 294 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirecek. 650 uçağın kalkış, 641 uçağın iniş yapacağı havalimanı, tam kapasiteye geçtiği 6 Nisan'dan bu yana yeni bir rekor kıracak. 

THY 90 DOLULUK ORANIYLA UÇTU 

Türk Hava Yolları, 9 günlük tatilin son gününde İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na varış seferlerinde yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. 
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, "Büyük Göç" sonrası ilk bayram dönüşü yoğunluğunu yaşayan İstanbul Havalimanı'na tatilin son günü için 488 varış seferi planladı. 

Başarıyla devam eden operasyonlarda Türk Hava Yolları 88 bin 200 yolcuyu yüzde 90 doluluk oranı ile İstanbul Havalimanı'na taşıyacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 122 dönüş seferinde 20 bin yolcu yine yüzde 90 doluluk oranı ile İstanbul'a dönecek. 

THY'nin, tatilin ilk yedi günü, 31 Mayıs - 7 Haziran arasındaki uçuşlarında da doluluk oranı yüzde 90'ları geçti. 

Bodrum'a 191 uçuş yapılırken, yolcu sayısı 28 bin 624 oldu ve doluluk yüzde 85'i buldu. Dalaman'a 139 uçuşta 21 bin 328 yolcu taşındı. Ortalama doluluk yüzde 83,25 olarak gerçekleşti. Kapadokya-Nevşehir'e giden yolcu sayısı 6 bin 715 oldu. Doluluk oranı yüzde 95'i aştı. Antalya'ya 402 uçuş gerçekleştirildi. Ortalama doluluk yüzde 85,3 oldu. Yolcu sayısı da 58 bini geçti. Antalya Gazipaşa Havalimanı'na 31 uçak indi. Yolcu sayısı 4 bin 462 oldu. Ortalama doluluk yüzde 88,6'ya ulaştı. İzmir'e toplam 262 uçuşla, 39 bin 852 yolcu taşındı. Trabzon'a 183 uçakla 29 bin 284 kişi gitti. Mardin'e ise 28 uçuş yapıldı. Yolcu sayısı 4 bin 941 olurken, doluluk yüzde 98,5'e çıktı. 

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