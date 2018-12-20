"İstanbul Havalimanı'nda sefer sayımızı 2 katına çıkaracağız"
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: "Yeni evimiz İstanbul Havalimanı'nda büyümeye devam ediyoruz. Kısa zamanda iç ve dış hat yeni şehirler ile sefer sayımızı 2 katına çıkaracağız" açıklamasında bulundu.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda büyümeye devam ettiklerini belirterek, "Kısa zamanda iç ve dış hat yeni şehirler ile sefer sayımızı 2 katına çıkaracağız." açıklamasını yaptı.
Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İstanbul Havalimanı'nda büyüyoruz. Şimdiye kadar 66 binin üzerinde yolcuya hizmet verdiğimiz yeni evimiz İstanbul Havalimanı'nda büyümeye devam ediyoruz. Kısa zamanda iç ve dış hat yeni şehirler ile sefer sayımızı 2 katına çıkaracağız. İstanbul Havalimanı, gurur projesi."
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