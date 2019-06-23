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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.06.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu

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İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu

Oy kullanan bazı yolcuların seyahat etmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelmesi nedeniyle gidiş terminallerindeki kontuvar ve güvenlik kontrollerinde yoğunluk oluştu.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanan bazı yolcuların seyahat etmek üzere İstanbul Havalimanına gelmesi nedeniyle yoğunluk meydana geldi.

Gün içinde sandık başına giderek, oylarını kullanan bazı yolcuların yurt içi ve dışına gitmek üzere havalimanına gelmesiyle alanda hareketlilik yaşandı.

Tarifeli uçakla başka şehirlere gidecek vatandaşlar gidiş terminalindeki kontuvar ve güvenlik kontrollerinde sıra oluşturdu. Eşiyle beraber Tokat'a gitmek üzere havalimanına gelen Samet Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oylarını kullandıklarını belirtti. İstanbul için güzel sonuçlar beklediğini ifade eden Kara, "Seçim için yolculuğumuzu bugüne aldık. Daha önce de Tokat'taydık. Şimdi tekrar oraya dönüyoruz. İnşallah sonuçları oradan takip edeceğiz." dedi.

"'BİR OY BİR OYDUR' DEDİK"

Fatma Kara, akşam seçim zaferini kutlamak istediklerini kaydederek, " 'Bir oy bir oydur' dedik. Oyumuzu kullandık. Şimdi memleketimize tatile dönüyoruz." dedi.

Yolculardan Cemile Toraman da Antalya'ya tatile gitmeden önce vatandaşlık görevini yaparak, oyunu kullandığını kaydetti.

DÜN 210 BİN YOLCU UÇTU

Öte yandan yolcu yoğunluğunun yaşandığı İstanbul Havalimanında dün 649 iniş ve 649 kalkış olmak üzere bin 298 sefer icra edildi. Dün toplam 210 bin 527 yolcunun İstanbul Havalimanından seyahat ettiği bildirildi. 

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