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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.10.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu sayısı 40 milyonu geçti

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İstanbul Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu sayısı 40 milyonu geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "İstanbul Havalimanı'nda, açılışından bugüne kadar iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 olmak üzere, toplamda 40 milyon 470 bin 45 yolcuya hizmet verildi. Havalimanında iç hatta günlük ortalama 49 bin 51, dış hatta ise 152 bin 558 yolcu hizmet alıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, geçen yıl 29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda bir yılda hizmet verilen yolcu sayısının 40 milyon 470 bin 45 olduğunu bildirdi.

Bakan Turhan, AA muhabirine, 29 Ekim 2018'de ilk etabının birinci fazı açılan İstanbul Havalimanı'nda, 31 Ekim 2018'de tarifeli seferlere başlandığını, açılan bölümün tam kapasiteyle işletmeye geçiş tarihinin 7 Nisan olduğunu söyledi.

Açılışından bugüne kadar iç hatlarda 63 bin 856, dış hatlarda 188 bin 939 olmak üzere, toplamda 252 bin 795 uçak trafiği gerçekleştirildiğini aktaran Turhan, "İstanbul Havalimanı'nda, açılışından bugüne kadar iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 olmak üzere, toplamda 40 milyon 470 bin 45 yolcuya hizmet verildi." dedi.

İç hatta günlük ortalama 310, dış hatta ise 932 uçağın iniş kalkış yaptığı bilgisini veren Turhan, "İç hatta günlük ortalama 49 bin 51, dış hatta ise 152 bin 558 yolcu hizmet alıyor." diye konuştu.

Turhan, havalimanının birinci etabında 3'üncü kuzey-güney pistinin yapım çalışmalarının süratle devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu pistin güney tarafında kazı ve mühendislik dolgu imalatları büyük oranda tamamlandı. Zeminin daha zayıf olduğu kuzey tarafında zayıf zemin kazısı ve mühendislik dolgusu imalatları devam ediyor. Asfalt kaplama imalatları bu çalışmalara paralel olarak dolgu işlemlerinin tamamlandığı yerlerde pistin güney tarafından başlanarak ikinci binder seviyesinde sürüyor. 3'üncü kuzey-güney pistinin gelecek yılın haziran ayında bitirilmesini planlıyoruz. 3'üncü pistle koordineli olarak Bölgesel Hava Trafik Kontrol Merkezi, Hava Trafik Kontrol Kulesi ve ARFF Binası inşaatları da tamamlanacak."

"3'ÜNCÜ PARALEL PİSTİN İNŞASINDA SONA YAKLAŞILDI"

Turhan, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Yeniköy ve Akpınar yerleşimleri arasında Karadeniz Sahil Şeridi'nde yer alan yaklaşık 76,5 milyon metrekarelik alandaki havalimanında yapımı devam eden 3'üncü paralel pistin inşasında da sona yaklaşıldığını dile getirdi.

Söz konusu pistin 2020 yaz döneminde hizmete verilmesinin planlandığına işaret eden Turhan, pistin hizmete açılmasıyla dünyada sayılı havalimanında kullanılan "Üçlü Paralel Pist Operasyonu" uygulamasının hayata geçirileceğini bildirdi.

Turhan, böylece İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en önemli birkaç "hub merkezi"nden biri haline geleceğini ifade ederek, ikinci etapta bunlara ilave olarak doğu-batı pisti ile paralel taksi yolunun yapılacağını kaydetti.

Yolcu sayısı 80 milyona ulaştığında başlanılması planlanan 3'üncü etapta yapılacak yaklaşık 450 bin metrekarelik ikinci terminal binasının hizmete gireceğini vurgulayan Turhan, paralel taksi yolları ve ilave apronla bir ilave paralel pistin de bu süreçte kullanılmaya başlanacağını söyledi.
Turhan, yolcu sayısı 110 milyona ulaştığında yapımı planlanan 4'üncü etap sonunda yaklaşık 170 bin metrekarelik yeni uydu terminalinin hizmete girmesinin planlandığını dile getirdi.

"DÜNYANIN SAYILI HAVALİMANLARINDAN BİRİ"

Havalimanının tam kapasite kullanılmaya başlanmasıyla Avrupa'nın en büyük havalimanının İstanbul'da hizmete girmiş olacağına dikkati çeken Turhan, böylece İstanbul'un önemli bir hub konumunda olacağını belirtti.

Turhan, havalimanının kendi enerjisini üreten, çevreci, doğa dostu, engelsiz ve yeşil havalimanı olarak yapıldığına işaret ederek, "İstanbul Havalimanı, sadece havacılık sektörünün gelişmesine değil, aynı zamanda hem aktive ettiği yatırımlarla hem sağlanacak ek istihdam yoluyla hem de sektörün
etkisiyle oluşacak katalitik etkilerle Türkiye ekonomisinin gelişmesine de önemli katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Turhan, kamu-özel iş birliği projeleri içinde en iddialısı ve en büyük cazibe odağı olan İstanbul Havalimanı projesinin tamamlandığında yolcu kapasitesi bakımından uzun yıllar dünyanın sayılı havalimanı olma özelliğini taşıyacağını kaydetti.

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