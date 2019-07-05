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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.07.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'nda 74 saniyede bir sefer yapıldı

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İstanbul Havalimanı'nda 74 saniyede bir sefer yapıldı

6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı, sefer sıklığı ve uçak doluluğu bakımından yoğun bir dönemi geride bıraktı. Tam kapasite kullanılmaya başlanan 6 Nisan'dan 1 Temmuz'a kadar olan dönemde her 74 saniyede bir uçağın geliş veya gidiş yaptığı havalimanında uçak başına düşen ortalama yolcu sayısı yaklaşık 160 olarak hesaplandı.

Tam kapasite kullanılmaya başlanan 6 Nisan'dan 1 Temmuz'a kadar olan dönemde İstanbul Havalimanı'ndan her 74 saniyede bir uçağın geliş veya gidiş yaptığı, uçak başına düşen yolcu ortalamasının 160 olduğu belirlendi.

AA muhabirinin İGA verilerinden derlediği bilgiye göre, 29 Ekim'de ilk fazı törenle açılan, 6 Nisan'da sona eren büyük taşınmanın ardından tam kapasite hizmet vermeye başlanan İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı ve seferler bakımından çok hızlı ilerleme kaydedildiği istatistiklere de yansıdı.

Yaz dönemiyle iç ve dış hat yolcularının yoğun ilgi gösterdiği havalimanında, haziranda 37 bin 396 uçuş yapıldı.
Bu dönemde, toplam 5 milyon 983 bin 488 yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı, bu hareketlilikle geçen yılın haziran ayında Atatürk Havalimanı'nda misafir edilen yolcu sayısını geride bıraktı.

Türkiye'nin "Zafer Anıtı" olarak ifade edilen İstanbul Havalimanı'nda, bu yılın haziranında misafir edilen yolcu sayısı, geçen yılın aynı döneminde Atatürk Havalimanı'nda ağırlanan yolcuyu geride bıraktı.

Geçen ay, İstanbul Havalimanı'nda ağırlanan yolcu sayısı, 2018'in aynı ayında Atatürk Havalimanı'nı kullananlara kıyasla yüzde 7,4 arttı.

86 günde 16 milyon yolcu ağırlandı
İstanbul Havalimanında, tüm seferlerde tam kapasiteye geçilen 6 Nisan'dan 1 Temmuz'a kadarki dönemde yolcu sayısı açısından rekor kırıldı.

Havalimanında, 86 günü kapsayan bu dönemde icra edilen tüm seferlerle toplam 15 milyon 988 bin 748 yolcu ağırlandı.
Bu dönemde 100 binden fazla uçuşun yapıldığı havalimanında dış hatta 11 milyon 946 bin 740, iç hatlarda ise 4 milyon 42 bin 8 yolcu seyahat etti.

Öte yandan İstanbul Havalimanı, 6 Nisan-1 Temmuz'da, aprona iniş-kalkış yapan uçakların zamana göre sıklığı açısından da yoğun dönemi başarıyla atlattı.

Yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli havalimanında, söz konusu dönemde, 74 saniyede bir uçağın geliş veya gidiş yaptığı hesaplandı.

Yaklaşık 100 bin seferle, 15 milyon 988 bin 748 yolcunun seyahat ettiği havalimanında, bu dönemde uçak başına düşen yolcu sayısı ortalama 160 olarak hesaplandı.

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