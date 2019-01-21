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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber: Gökhan ARTAN- İSTANBUL,(DHA)
21.01.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihleri dünyaya resmen duyuruldu

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İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihleri dünyaya resmen duyuruldu

İSTANBUL Havalimanı’na transfer programı dünyaya da resmen duyuruldu. NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notu ile İstanbul Havalimanı'na transfer tarihi ile programı dünya ile paylaşıldı.Avrupa Havacılık Bilgi Hizmetleri Veri Tabanında da transfer programı yayınlandı.

NOTAM'da ayrıca İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin kademeli olarak gerçekleştirileceği, 28 Şubat 2019 saat 23:59 UTC'ye (TSİ 1 Mart 02:59) kadar İstanbul Havalimanı'nı sadece, THY'nin önceden müsaade edilen uçuşları tarafından kullanacağı bilgisine de yer verildi. Transfer programına göre İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 Mart 2019 saat 03:00’de başlayacak, 3 Mart 2019 saat 00:00'da sona erecek. Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere 3 Mart 2019 saat 00:00 itibariyle kapatılacak.

İstanbul Havalimanına taşınma tarihleri dünyaya resmen duyuruldu

FOTO: İGA

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 45 saatlik taşınma süreci şöyle;Taşınma süreci 1 Mart 2019 saat 03:00’de (00:00 UTC Eşgüdümlü Evrensel Zaman) başlayacak, 3 Mart 2019 saat 00:00 bitecek. 45 saatlik süreçte; İstanbul Atatürk Havalimanı LTBA (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO kodu) ve İstanbul Havalimanı (LTFM) sadece base (üssü Atatürk Havalimanı olan) taşıyıcıların seferlerine açık olacak. 45 saatlik süreçte iki havalimanı da müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek.İki havalimanı birlikte saatlik 35 iniş ve saatlik 35 kalkış olmak üzere toplam saatlik kapasitesi 70 olarak uygulanacak.
İstanbul Havalimanına taşınma tarihleri dünyaya resmen duyuruldu



ATATÜRK HAVALİMANI TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞINA 3 MART’TAN İTİBAREN KAPANIYOR
3 Mart 2019 saat 00:00 itibariyle, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak. 3 Mart 2019 saat 00:00’den (UTC 21:00) itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı için slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri; İstanbul Havalimanı için, hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti sağlanabilmesi amacıyla, Atatürk Havalimanı saatlik kapasitesi; 5 iniş - 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek. 3 Mart saat 00:00’dan sonraki ilk 7 gün içerisinde; ihtiyaç halinde ilave tedbirler ve trafik düzenlemeleri (regülasyonlar) uygulanacak.
İstanbul Havalimanına taşınma tarihleri dünyaya resmen duyuruldu

17 MART’A KADAR KAPASİTE AZALTILACAK
İstanbul Havalimanı’nda slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri; İstanbul Havalimanı için 3 Mart 2019 saat 00:00 itibariyle slot tahsisine esas saatlik kapasite değeri 40 iniş 40 kalkış toplam 80 olarak belirlendi. Emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti verilebilmesi ve Havalimanı / Yeni Hava Sahasına uyum sağlanabilmesi amacıyla, 17 Mart 2019 saat 00:00’a kadar iki havalimanı için kapasite azaltımları uygulanacak. Buna göre, 3 Mart 2019 saat 00:00 – 17 Mart 2019 saat 00:00 zaman aralığında, İstanbul Havalimanı azaltılmış saatlik kapasite değeri; 35 iniş, 35 kalkış toplam 70 olarak uygulanacak. Söz konusu tarihlerde yolcu mağduriyeti yaşanmaması amacıyla, slot tahsislerinde de belirtilen azaltılmış kapasite değerleri dikkate alınacak. İhtiyaç halinde bu zaman aralığında, azaltılmış kapasiteye ilave olarak ATFM (Hava Trafik Akış Yönetimi) uygulamaları düzenlenecek.
İstanbul Havalimanına taşınma tarihleri dünyaya resmen duyuruldu


AHL VE İSTANBUL HAVALİMANI’NDA TAŞINMA SIRASINDA UÇUŞLAR NASIL OLACAK
Atatürk Havalimanı (AHL) 1 Mart 2019 saat 03:00’den itibaren taşınma sırasında 16 saat yalnızca üssü AHL olan THY, Atlasglobal, Onur Havayolları'nın seferlerine açık olacak. Bu süre sonrası 7 saat süresince sadece THY yolculu seferleri yapılacak. Daha sonra ise 22 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Üssü AHL olanların ise intikal seferlerine açık olacak. İstanbul Havalimanı ise 1 Mart saat 03:00’dan itibaren 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Bu süre sonrası havalimanı 5 saat THY yolculu seferlerine açık olacak. Daha sonraki 45 saatte ise sadece üssü AHL olan taşıyıcıların tüm yolculu seferlerine açık (THY, Onur Havayolları, Atlasglobal) olacak.

HAVALİMANI IATA KODLARI NE ZAMAN DEĞİŞECEK
Transfer programı kapsamında 2 Mart 2019 saat 00:00 (UTC) anı, IATA havalimanı kodlarının değişimi ve yeni kullanıma başlangıç zamanı olarak belirlendi. Havalimanı Slotu planlamaları için, IATA havalimanı kodları değişimine kadar olan, 01 Mart 2019 23:59 UTC’ ye kadar, Atatürk Havalimanında "IST" IATA kodu kullanılacak ve Seviye-3 olarak slot tahsis işlemlerine devam edilecek. 02 Mart 2019 saat 00:00 UTC itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanında (LTBA) “ISLö, İstanbul Havalimanında (LTFM) ise “ISTö IATA kodu kullanımı başlayacak. 02 Mart 2019 saat 00:00 UTC itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) Seviye-2 olarak, İstanbul Havalimanı (LTFM) ise Atatürk Havalimanı'ndan (LTBA) transfer edilen slot haklarıyla Seviye-3 olarak slot işlemlerine tabi olacak.

 

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