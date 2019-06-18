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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.06.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'na giden onunla karşılaştı! Test çalışmaları başladı

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Yolcuların yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18-20 saniye içinde pasaporttan geçebilmesini sağlayacak sistemin test çalışmaları, İstanbul Havalimanı'nda başlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan ve 18 yaş üstündekilerin yararlanabildiği hizmet, havalimanındaki 30 hızlı pasaport geçiş bankosundan sunuluyor.

İstanbul Havalimanı'nda yolcuların yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18-20 saniye içinde pasaporttan geçebilmesini sağlayacak sistemin test çalışmaları başlatıldı.

İstanbul Havalimanına giden onunla karşılaştı Test çalışmaları başladı

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından hayata geçirilen "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile yolculara zaman kazandırılması amaçlanıyor.  
İstanbul Havalimanına giden onunla karşılaştı Test çalışmaları başladı
Sistem sayesinde yolcular yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18 saniye içerisinde havalimanında 16 geliş,10 gidiş ve 4 transfer alanında yer alan toplam 30 hızlı pasaport geçiş bankosundan geçebiliyor.
İstanbul Havalimanına giden onunla karşılaştı Test çalışmaları başladı
Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan ve 18 yaş üstündekilerin yararlanabildiği sistemin donanımı, İGA IT tasarımına uygun olarak yerli bir firma tarafından yapıldı. 

İstanbul Havalimanına giden onunla karşılaştı Test çalışmaları başladı
EGM Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen sistemin parmak izi ve yüz tanıma ekipmanları dışındaki donanım ve yazılımı yerli firma tarafından üretildi.  Pasaportlarıyla beraber gelen yolcuların sistemin bulunduğu ilk noktada pasaportlarını okutmaları gerekiyor.
İstanbul Havalimanına giden onunla karşılaştı Test çalışmaları başladı
Ardından parmak izi ve yüzlerindeki biyometrik veriler ile pasaporttaki bilgileri eşleştiriliyor. Yolcular, toplamda yaklaşık 18-20 saniyede pasaport işlemlerini yapıyor. Geçiş yapan yolcuların pasaportlarına damga vurma işlemi emniyet görevlileri tarafından yapılıyor. 
İstanbul Havalimanına giden onunla karşılaştı Test çalışmaları başladı
"BU UYGULAMANIN KULLANILDIĞINI BİLMİYORDUM"

Yolculardan Müge Aytekin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere ailesiyle İstanbul Havalimanı'na geldiğini, uygulamayı ilk kez kullandığını söyledi.

İstanbul Havalimanına giden onunla karşılaştı Test çalışmaları başladı
Aytekin, sıra beklemeden pasaport kontrolünden geçmenin keyifli olduğunu belirterek, "Bu uygulamanın kullanıldığını bilmiyordum. 'Bana Sor' ekibinden arkadaş yardımcı oldu." dedi.
İstanbul Havalimanına giden onunla karşılaştı Test çalışmaları başladı
Yolculardan Asıf Aytekin ise uygulamanın çok yararlı olduğunu, bu sistemin herkese duyurulması, tanıtılması gerektiğini kaydetti.
İstanbul Havalimanına giden onunla karşılaştı Test çalışmaları başladı
Aytekin, Atatürk Havalimanı'nda olan benzer geçiş sistemini bir türlü kullanma fırsatı olmadığını ifade ederek, "Daha öncesinde havalimanına gelmeden form doldurup müracaat edilmesi gerekir izlenimi vardı. 
İstanbul Havalimanına giden onunla karşılaştı Test çalışmaları başladı
Önceden de böyle gözümüze çarpmıştı. Böyle bir başvuruya ihtiyaç olmadığını şimdi öğrendik. e-pasaport deyince farklı bir kayıt sistemi gerekiyormuş gibi izlenim yaratıyor. 
İstanbul Havalimanına giden onunla karşılaştı Test çalışmaları başladı
Eski havalimanında görmüştük ama biz de hiç detayını sormamıştık. Görevli arkadaş olmasa biz de tabelayı okuyup geçecektik." diye konuştu.
İstanbul Havalimanına giden onunla karşılaştı Test çalışmaları başladı



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