İstanbul Havalimanı'na büyük övgü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul Havalimanı'na büyük övgü
GeriEkonomi İstanbul Havalimanı'na büyük övgü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
24.04.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'na büyük övgü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul Havalimanı'na büyük övgü

Singapur Havayolları Avrupa Başkanı Subhas Menon, "İstanbul Havalimanı dünyada 1’inci olacak" dedi.

Singapur Havayolları Avrupa Bölge Başkanı Subhas Menon, taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı’nın tam kapasite faaliyete geçmesiyle birlikte İstanbul’un havacılıkta önemli bir ’hub’ (merkez) olacağını söyledi. Menon, "İstanbul zaten böyleydi. Ancak İstanbul Havalimanı ile birlikte rakiplerine fark atarak dünyada birinci olacak. Biz bu hub bağlantısını kullanma konusunda çok tecrübeli bir havayoluyuz" dedi. 

Yeşilköy’de bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Singapur Havayolları Avrupa Bölge Başkanı Subhas Menon, Singapur Havayolları’nın İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin konuştu. 

Bu yılın sonuna doğru İstanbul Havalimanı - Singapur hattında Airbus A-350 tipi uçaklarla seferlere başlayacağını belirten Menon, Singapur Havayolları’nın kısa zamanda yeni havalimanından sefer sayısının artırılacağını belirtti. 

Menon, "Ekonomik krizin ardından çok şükür kötü günler geride kaldı. Bunun en iyi göstergelerinden biri İstanbul Havalimanı’nın açılmış olmasıdır. İstanbul Havalimanı’nın hayata geçirilmesinden dolayı Türkiye’yi ve yapılan geliştirmelerden dolayı Türk Hava Yolları’nı çok takdir ediyorum. Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecinde 10 bin parçadan oluşan, 47 bin ton malzeme taşındı. Bu çok etkileyici. İstanbul’un muhteşem bir hub bağlantısı olacak. Zaten böyleydi ancak İstanbul Havalimanı ile birlikte rakiplerine fark atarak dünyada birinci olacak. Biz bu hub bağlantısını kullanma konusunda çok tecrübeli bir havayoluyuz. Bu yüzden buradaki yetkilileri tebrik ediyoruz" dedi. 

"İSTANBUL UÇUŞLARIMIZI HEP SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Subhas Menon, Singapur Havayolları olarak İstanbul’a yaklaşık 30 yıldır uçtuklarını anımsatarak, "Şuna inanıyoruz ki, bir şeye erken başlarsanız en güzel şeylere siz sahip olursunuz. Geç kalanlar, erken gelenlerin bıraktıklarıyla yetinmek zorunda kalırlar. İstanbul uçuşlarımızı hep sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.  

"İSTANBUL’A AİRBUS A-350 İLE GELECEĞİZ"

Singapur Havayolları’nın hizmetine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Menon, şunları söyledi: "Havayolumuzun 3 temel değeri var. Bunlar, ’hizmette mükemmeliyet’, ’ürün liderliği’ ve ’en iyi bağlantı’. Bunları yaparken de en iyi personeli bünyemizde barındırıyoruz. Özellikle bizim için kabin mürettebatımız çok önemli. Ürün konusunda yeni geliştirmelerimiz var. Filomuzda 19 adet Airbus A-380 var. A-380’in dünyada ilk uçuşunu gerçekleştiren havayolu şirketiyiz. Şu anda Avrupa genelindeki uçuşlarımız yeni Airbus A-350 ile yapılıyor. İstanbul’a da en kısa zamanda A-350 ile geleceğiz. 2018 yılında ’skytrax’ tarafından dünyanın en iyi havayolu seçildik. Yine ’tripadvisor’ tarafından da iki yıl üst üste dünyanın en iyi havayolu seçildik. Dünyanın en çok ödül alan havayoluyuz. Her zaman yolcularımıza söz verdiğimiz gibi en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz."

"TÜRKİYE’YE OLAN TALEP ÇOK BÜYÜK"

Singapur Havayolları Avrupa Bölge Başkanı Subhas Menon, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Şu an haftada 5 olan İstanbul-Singapur seferlerinin artırılıp artırılmayacağıyla ilgili bir soru üzerine "İstanbul Havalimanı’nda müthiş bir potansiyel var. Türk Hava Yolları, hem Star Alliance üyesi olarak hem de ortak bayrak uçuşlarımız açısından bizim partnerimiz. Singapur Havayolları, Türkiye’ye uçan ilk Asya havayolu şirketi. Türkiye’de ne yaşanırsa yaşansın Singapur Havayolları hiçbir zaman uçuşlarını durdurmadı. Benim çalıştığım dönemde 1999 depremini yaşadık, 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Havalimanının bombalanmasını ve çok büyük krizleri yaşadık. Bütün bunlara rağmen Singapur Havayolları olarak hiçbir zaman uçuşlarımızı durdurmadık. Darbe girişimi öncesinde uçuşlarımız haftada 7 frekansa çıkarmıştık. Ancak yaşanan olayların ardından birden talepler düştü ve biz de sefer sayımızı 3’e düşürdük. Zaman geçtikçe önce 4’e sonra 5’e çıkardık. Şu an yapabileceğimiz en iyi rakam 5 ancak en kısa zamanda 7’ye çıkmak istiyoruz. Çünkü Türkiye’ye olan talep çok büyük" şeklinde yanıt verdi. 

İSTANBUL -SİNGAPUR HATTINDA DOLULUK ORANLARI YÜZDE 96

İstanbul-Singapur uçuşlarında doluluk oranlarının yüzde 96 olduğunu aktaran Menon, Singapur Havayolları’nın tüm uçuşlarda 2017’de 890 milyon Singapur Doları kar ederek kapattığını, 2018’in de ilk 9 aylık sonuçlarına göre ilk 9 ayda 787 milyon Singapur Doları kar ettiğini açıkladı. 

Basın toplantısında Subhas Menon’un yanı sıra Singapur Havayolları Türkiye Genel Müdürü Mark Veah bir konuşma yaparken, Pazarlama ve Hizmetler Müdürü Derya Pekruh Gerçeker de Singapur Havayolları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

İstanbul Havalimanı'na büyük övgü

Türkiye'nin en büyüğü... Ziyaretçi akınına uğruyor

Bakan Kurum: Sıfır atığı yaygınlaştırmak istiyoruz

Aramco'nun halka arzı erkene çekilebilir