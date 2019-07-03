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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
03.07.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı, yolcu sayısında yeni bir rekor kırdı

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İstanbul Havalimanı, yolcu sayısında yeni bir rekor kırdı

Açıldığı günden beri hızla büyüyen İstanbul Havalimanı’ndan 6 Nisan, 1 Temmuz tarihleri arasında toplam 100 bin uçuş gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı sadece uçuş değil yolcu rekoruda kırdı. 6 Nisan 2019’dan bugüne kadar iç hatlar ve dış hatlar olmak üzere toplam 100 bin uçuşta 15 milyon 988 bin 748 yolcu İstanbul Havalimanı”nı kullandı. Türkiye’nin havacılıkta küresel ölçekteki en büyük projelerinden olan; sadece İstanbul ya da ülkemizde değil, bölgemiz ve dünya nezdinde de bir çekim noktası olma misyonunu taşıyan İstanbul Havalimanı, yolcu sayılarındaki artışla da göz dolduruyor. 01-30 Haziran 2019 tarihleri arasında toplam 5 milyon 983 bin 488 yolcu İstanbul Havalimanı’nı kullanırken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde Atatürk Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısından yüzde7,4 oranında daha yüksek.
İstanbul Havalimanı’nı tam kapasite hizmet vermeye başladığı 6 Nisan 2019’dan bugüne kadar iç hatlar ve dış hatlar olmak üzere toplam 15 milyon 988 bin 748 yolcu kullanırken, bu yolcuların dağılımına bakıldığında uluslararası uçuşlarda 11 milyon 946 bin 740 yolcu, iç hatlarda ise 4 milyon 42 bin 8 yolcunun havalimanından uçtuğu görülüyor.

Yıllık 90 milyon yolcu kapasitesi ile yolcularını misafir eden dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek.

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