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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.09.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı taksicilerine eğitim

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İstanbul Havalimanı taksicilerine eğitim

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Taksilerin niteliği, dünyada rakiplerimizin yapmış olduğu, başardığı çizgi var. Daha iyisini yapabiliriz. Sermaye ve emeğin hakkı, plaka sahibi ve şoförü kastediyorum, ikisi arasında medeniyetimize uygun iletişimi ve diyalogu sağlayacağız. (Tarife artışı) Bunun adı konsun, 6 ay ya da 1 yıl olsun. O zaman geldiğinde tarife günün koşullarında ÜFE, TÜFE'ye göre ayarlansın. Bu da olacak" açıklamasında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başka ülkelerdeki taksi hizmetlerinin niteliğine değinerek, "Daha iyisini yapabiliriz. Sermaye ve emeğin hakkı, plaka sahibi ve şoförü kastediyorum, ikisi arasında medeniyetimize uygun iletişimi ve diyalogu sağlayacağız." dedi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda, bin 550 taksicinin katılacağı, akademisyen, yazar, sanatçı ve alanında uzman 45 kişinin eğitim vereceği ve 4 Ekim'e kadar sürecek olan "İstanbul Havalimanı Taksicileri Turizm Eğitim Programı" başladı.

Yerlikaya, İstanbul Havalimanı'na gelen turistlerin ilk olarak polis, gümrük görevlileri ve daha sonra taksicileri gördüğünü belirterek, taksicilerin turistleri güler yüzle ve güzel ifadelerle karşılamaları gerektiğini vurguladı.

İstanbul Havalimanı taksicilerine eğitim
"2023'te 70 milyon yabancı turist ve 70 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz" diyen Yerlikaya, 18 Ekim'de İstanbul Valiliği koordinasyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, üniversiteler ve meslek odaları ve diğer paydaşların katılımıyla taksicilikle ilgili çalıştay düzenleneceğini bildirdi.

İstanbul'da 29 yıldan bu yana 17 bin 395 taksi olduğunu ama 29 yılda turist sayısının arttığını anlatan Yerlikaya, "Bunu kaldıramıyoruz. Şoför kardeşimiz için bu bir kariyer meslek olması lazım. Öyle bir meslek olacak ki kolay elde edilmeyecek, geliri, sosyal güvenliği, sigortası adam gibi olacak. Ben, bunu istiyorum ve beraber çalışacağız." dedi.

İstanbul Havalimanı taksicilerine eğitim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin turizmde dünya 3.'sü hedefi olduğunu anımsatan Yerlikaya, "Bunun için şoförlerimizin huzur ve mutluluğu elde etmiş olması lazım. Taksilerin niteliği, dünyada rakiplerimizin yapmış olduğu, başardığı çizgi var. Daha iyisini yapabiliriz. Sermaye ve emeğin hakkı, plaka sahibi ve şoförü kastediyorum, ikisi arasında medeniyetimize uygun iletişimi ve diyalogu sağlayacağız. Dolayısıyla ortaya öyle bir uygulama çıkacak ki insanlarımız, 'işte İstanbul'un yeni nesil taksicileri budur' diyecek. Dolayısıyla oturacağız, istişare edeceğiz ve karar alacağız. Şehrin dili bunu gerektiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Tarife zammının 24 ayda bir olmaması gerektiğini de belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:
"Bunu öyle bir sisteme bağlayalım ki şehir kazanan taksici aldanan ya da taksici kazanan şehir aldanan değil, hakkı hukuku ne ise odanın, kooperatifin zam almayı başarmış gibi olmasın. Bunun adı konsun, 6 ay ya da 1 yıl olsun. O zaman geldiğinde tarife günün koşullarında ÜFE, TÜFE'ye göre ayarlansın. Bu da olacak. 'Turist dostu taksici', 'insan dostu taksici', 'insanları Allah için seven İstanbul taksicisi'. Bu eğitim programının gerisinde bu cümleler de var. Biz böyle bir taksici duruşu hedefliyoruz."

İstanbul Havalimanı taksicilerine eğitim
 "SİZLER İÇİN TÜRKİYE'NİN EN İYİ HOCALARINI BURAYA GETİRMEYE ÇALIŞTIK"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da eğitim almanın bir eksiklik olmadığına vurgu yaparak, "İstanbul Havalimanı ülkemizin yüz akı. Tüm taksiciler önemli ama buranın taksicileri bizim için biraz daha önemli. Bakanlığımızın talimatı ve valimizin yakın ilgi ve himayesiyle bu çalışmayı başlattık. Bu eğitim sonucunda, eğer ciddiyet ve ilgiyle takip ederseniz, bilgi dağarcığınız çok gelişecek. Sizler için Türkiye'nin en iyi hocalarını buraya getirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Üç aydır eğitim programını hazırladıklarını kaydeden Yılmaz, dile getirerek, "Türkiye'nin en iyi hocalarının aralarında bulunduğu 45 kişilik bir eğitimi kadrosu burada görev alıyor. Sırf sizin için eğitim faydalı olsun diye Devlet Tiyatrolarından rica ettik ve özel senaryo hazırdık. 15 kişilik bir ekip size uygulamalı tiyatro yapacak taksi ve turist ilişkisi üzerine. İl Emniyet müdürlüğümüz en iyi personeli gönderiyor. İl sağlık personelimiz 6 kişilik bir ekibiyle burada olacak. Burada aldığınız eğitim sadece taksici olarak müşterilerinizle ilişkilerinizle değil emin olun hayatınız boyunca sizinle olacak." şeklinde konuştu.

Yılmaz, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Tarihi Yarımada'da görev yapan taksicilere de eğitim vereceklerini aktardı. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can da "Zamanında eğitimler aldık ama taksicilik mesleği çok değişken bir yapı. Eğitim alanlar gidiyor, yeni gelenler oluyor. Arabalarımızı yenilememiz yetmiyor. Kafa yapımızı değiştirmemiz lazım, beynimizi yenilememiz lazım. Eğitim vermemiz lazım." dedi.

İstanbul Havalimanı taksicilerine eğitim
"İSTANBUL'UN YOLLARINDA İNSAN TAŞIMANIN DEĞERLİ OLDUĞUNU ANLATACAĞIM"

İlk dersi veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, ciddi bir eğitim programı hazırlandığını ifade ederek, "Taksici arkadaşlara İstanbul gibi özel bir şehirde ne kadar kıymetli bir iş yaptıklarını, İstanbul'un yollarında insan taşımanın değerli olduğunu anlatacağım. İstanbul'a gelen turistlerin ilk muhataplarının kendilerinin olduğunu ve bu açıdan güzel davranışın ve güler yüzün ne kadar çekici olduğunu ve bizim adımıza ne kadar önemli mesajlar içerdiğini anlatma fırsatı bulacağım." diye konuştu. Eğitimi başarıyla tamamlayanlara "Turist Dostu Taksici" logosu verilecek. 

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