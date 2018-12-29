İstanbul Havalimanı sağlık turizmi için de büyük avantaj sağlayacak
Türkiye ekonomisi üzerinde büyük bir katkı yapması beklenen İstanbul Havalimanı'nın sağlık sektörü üzerinde de ciddi bir etkisinin olacağı düşünülüyor. Türkiye'den sağlık kurumlarını 1.5 milyar dolarlık devasal bir pazara açacak olan İstanbul Havalimanı'nın lokasyon avantajının iyi kullanılması gerektiği kaydedildi.
KONUYA ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu, cerrah kalitesinin özellikle rinoplasti konusunda dünya standartlarının üzerinde olduklarını belirterek yeni dönemde doğru sağlık turizmi politikalarıyla önemli bir eşiği yakaladığını söyledi.
TÜRKİYE GİDEREK ÖNE ÇIKIYOR
Doç. Dr. Sarıfakıoğlu açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Türkiye giderek artan bir manyetizma ile estetik cerrahi üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Gerek yeni açılan İstanbul Havalimanı'nın 1.5 milyar kişiye 3-5 saatlik mesafede olmasının getirdiği lokasyon avantajı, gerek açılan devasa şehir hastaneleriyle eş zamanlı geliştirilen doğru sağlık turizmi politikaları, gerek üretilen hizmetin ucuz olması genelde sağlık, özelde estetik endüstrisinde Türkiye’yi lokomotif ve lider güç konumuna getirmekte. Ancak bu konuda en belirleyici kritik faktör, ülkemizde yaratıcılığı ve eğitim düzeyiyle dikkat çeken plastik rekonstrüktif ve estetik cerrah kalitesinin özellikle rinoplasti ve saç ekiminde dünya standartlarının çok üstünde hatta kendi kurallarını kendi belirler seviyede olması.
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