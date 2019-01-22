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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.01.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı ile ilgili bakandan çok önemli açıklama

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İstanbul Havalimanı ile ilgili bakandan çok önemli açıklama

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "İstanbul Havalimanı’na taşınma işlemleri devam ediyor. Mart itibarıyla inşallah tamamen bitmiş olacak" dedi.

TÜRK Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’ndaki hangar ve bazı tesislerinin açılış töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı. Bakan Turhan törende yaptığı konuşmada, "İstanbul Havalimanı idealin, hayalin büyük düşünmenin hayat bulmuş şeklidir.

Taşınma işlemleri devam ediyor. Mart ayı itibarıyla inşallah tamamlanmış olacak. Burası 200 milyon yolcu kapasiteyle dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olacak. Bu havalimanı sayesinde İstanbul’umuz. Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında bir aktarma, transfer merkezi olacak" dedi.

Son dakika... İstanbul Havalimanına taşınma ile ilgili flaş açıklamalar
Son dakika... İstanbul Havalimanı'na taşınma ile ilgili flaş açıklamalar

 

İstanbul Havalimanına taşınma tarihleri dünyaya resmen duyuruldu
İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihleri dünyaya resmen duyuruldu
Bakan Turhan'ın konuşması sırasında bir hostes fenalaştıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması sırasında salonda bulunan bir hostes fenalık geçirdi. Hostese ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki hangar ve bazı tesislerinin açılış töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması sırasında salonda bulunan bir THY hostesi fenalaştı. Hostesin fenalaştığını gören Turhan konuşmasını keserek sağlık ekiplerine haber verdi. O sırada hostese çevredekiler ve hostes arkadaşları müdahale de bulundu. Hostesin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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