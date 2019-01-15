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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.01.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı Duty Free Alanı’nın 5 mağazalık 2. Faz’ı açıldı

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İstanbul Havalimanı Duty Free Alanı’nın 5 mağazalık 2. Faz’ı açıldı

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak: “2018 Yılında 1 milyon metrekarelik Türk hava sahasını kullanan ve bugün sayıları 56’ya uzanan havalimanlarımıza, iniş-kalkış yapan uçak sayımız 2 milyonu geçti. Yine bu havalimanlarımızı kullanan yolcu sayımız ise 2018 sonu itibarıyla 210 milyon yolcuya ulaştı” açıklamalarında bulundu. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu: “Dünyadan ve ülkemizden çıkan güçlü markaları, ticari alanlarımızda dünya insanları ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerinde bulundu.

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, “2018 yılında 1 milyon metrekarelik Türk hava sahasını kullanan ve bugün sayıları 56’ya uzanan havalimanlarımıza, iniş-kalkış yapan uçak sayımız 2 milyonu geçti. Yine bu havalimanlarımızı kullanan yolcu sayımız ise 2018 sonu itibarıyla 210 milyon yolcuya ulaştı.” dedi.

Türkiye seyahat perakendeciliğindeki 35 yıllık tecrübesi ve ortağı Gebr. Heinemann’nın 135 yıllık uluslararası deneyimi ile Unifree Dutyfree İşletmeciliği Anonim Şirketi, İstanbul Havalimanı’ndaki Duty Free alanında Faz 2'nin açılışını gerçekleştirdi. Böylece havalimanında, dünyanın en büyük ticari mahallerinden birini de içinde barındıran 8 bin metrekarelik 5 yeni mağaza daha devreye alındı.

Açılışta konuşan DHMİ Genel Müdürü Ocak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türk sivil havacılığının zafer anıtı” olarak nitelediği güzide havalimanının önemli bir aktivitesinde bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türk sivil havacılığının geleceğe yolculuğunun büyük bir hızla devam ettiğini anlatan Ocak, şu bilgileri verdi:

“2018 yılında 1 milyon metrekarelik Türk hava sahasını kullanan ve bugün sayıları 56’ya uzanan havalimanlarımıza, iniş-kalkış yapan uçak sayımız 2 milyonu geçti. Yine bu havalimanlarımızı kullanan yolcu sayımız ise 2018 sonu itibarıyla 210 milyon yolcuya ulaştı. Bu verilerle artık ülkemiz dünya sivil havacılığının ilk 10’unda yer alırken, Avrupa’da ise 4’üncü sıraya yerleşti.

Tabii, Atatürk Havalimanı Hizmete girdiği 1953 yılından bu yana Türk sivil havacılığının  ana üssü olan ve bizleri başarıdan başarıya koşturan bu limanımız yüzde 34 pay ile kapasitesi 45 milyon iken yaklaşık 70 milyon yolcuyu ağırlayarak bu başarıda birinci sıraya yerleşti.”

“ÜLKEMİZ, DOĞU-BATI, KUZEY-GÜNEY AKSLARI ARASINDA HAVACILIĞIN ANA ÜSSÜ OLACAK”

Atatürk Havalimanı’nın 3 Mart itibarıyla tüm ticari uçuşlarını artık İstanbul Havalimanı’na devredeceğini anımsatan Ocak, “İstanbul Havalimanı tam kapasiteyle devreye girdiğinde ülkemiz, doğu-batı, kuzey-güney aksları arasında havacılığın ana üssü olacak. Özellikle transit yolcu pazarında. Tabii, hepimiz heyecanla bugünü bekliyoruz.” dedi.

İstanbul Havalimanı Duty Free Alanı’nın 5 mağazalık 2. Faz’ı açıldı

Funda Ocak, Duty Free hizmetinin havalimanı için önemli bir tanıtım hizmeti olduğunu belirterek, bu hizmeti yürüten Unifree şirketinin pek çok Türk havalimanında faaliyette bulunduğunu söyledi.

“ÜLKEMİZİ VE EN ÖNEMLİSİ İSTANBUL’U TANITACAĞIZ”

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı’na taşınmanın 3 Mart’ta tamamlanacağını belirterek, tüm hazırlıkları buna göre yaptıklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı’nın ilk uçuşun düzenlendiği 31 Ekim 2018’den bu yana 100 bini aşkın yolcuya ev sahipliği yaptıklarını anlatan Samsunlu, çalışmaların titizlikle sürdüğünü yineledi.     

Duty Free alanının havalimanı yolcularına hizmet vereceğini anlatan Samsunlu, “İstanbul’u dünyanın havacılık merkezi yapma hedefiyle çıktığımız bu yolda çok önemli bir adımı daha hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul Havalimanı’nın ruhu olarak tanımladığımız Duty Free alanının 2. etabı bugün devreye alınıyor.” diye konuştu.

İstanbul Havalimanı’nı kullanan yolculara sıra dışı ve son derece keyifli bir seyahat deneyimi sunmak istediklerini ifade eden Samsunlu, “Bunun ilk adımını da Unifree ile gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Biz İstanbul Havalimanı’nda sadece hizmet vermeyecek aynı zamanda ülkemizi ve en önemlisi İstanbul’u tanıtacağız. Dünyadan ve ülkemizden çıkan güçlü markaları, ticari alanlarımızda dünya insanları ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“İSTANBUL HAVALİMANI’NA YAKIŞAN BİR DUTY FREE ALANI YARATTIK”

Unifree Üst Yöneticisi (CEO) Ali Şenher, 29 Ekim 2018’de havalimanı ile birlikte yapılan ilk açılışın ardından bugün Duty Free alanlarının FAZ 2 açılışını gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Yolculara kaliteli hizmet sunacaklarını belirten Şenher, şunları kaydetti:

“Alanın büyüklüğü, yurt içi ve yurt dışından birçok önemli marka ve geliştirdiğimiz konseptler ile dünya çapında ses getirecek bir projeye imza attık ve gurur duyduğumuz İstanbul Havalimanı’na yakışan bir Duty Free alanı yarattık. Zengin ürün çeşidinin yanı sıra, hizmet bizim ana değerlerimizden biri. Dünyanın dört bir yanından gelen yolcularımızda unutulmaz anılar bırakmak için güler yüzlü ve yolcu ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş uzman satış ekibimiz 7/24 hizmet verecek.”

Açılış töreni, açılış konuşmalarının ardından plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimleriyle sona erdi.

ÜNLÜ MARKALARDAN İSTANBUL HAVALİMANI'NA ÖZEL ÜRÜNLER

Verilen bilgiye göre, yarısı öz sermaye ile karşılanmak üzere toplamda 1,2 milyar TL’lik yatırımla hayata geçen ve yaklaşık 3 bin kişiye istihdam yaratan Duty Free, 100 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip havalimanında 53 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor.     

Unifree Dutyfree sorumluluğundaki mağazaların büyük kısmı Unifree Dutyfree İşletmeciliği AŞ tarafından, kalan kısmı ise kiralama yapılan alt işletme firmaları tarafından işletiliyor.  4 bin 200 metrekare ile 28 metrekare ile arası farklı konseptlerde mağazalardan oluşan Duty Free alanında, en büyük alana sahip amiral gemisi 2 mağazadan biri, bugün 2. faz kapsamında hizmete açıldı.

Dünyaca ünlü markaların sadece İstanbul Havalimanı’na özel olarak üreteceği ürünlerin yanı sıra, teknoloji alanında da birçok ilk yaşanacak.

Klasik Duty Free anlayışının sınırlarını zorlayan Unifree, İstanbul Havalimanı geliş katında 4 farklı teknoloji mağazasında sergileyeceği inovatif  ürünlerle, yolculara teknolojideki en son yenilikleri herkesten önce deneyimleme fırsatı sunarken, tasarım ürünlere de ulaşma imkanı sağlayacak.     

Teknoloji alanında dünyanın en önde gelen ve trendleri yaratan markalarının ürünleri, özel tasarlanan konsept mağazalarda sergilenirken yolcular, bu ürünleri en uygun fiyat avantajıyla satın alma olanağına sahip olacak.

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