İstanbul Havalimanı devlete kazandırdı

İstanbul Havalimanı’nda, ilk işletme yılı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından garanti edilen 233.1 milyon Euro’luk Dış Hat Yolcu gelirinin aşılması sonucu İGA tarafından devlete 22.4 milyon Euro tutarında ek ödeme yapılacak. Böylece 2019 yılındaki 9 aylık işletme döneminde İGA, garanti yolcu sayının üstüne çıkarak DHMİ’ye kira dışında ekstra gelir ödemiş olacak.



DAHA YÜKSEK OLACAKTI



İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nın, devletten herhangi bir mali kaynak almadan, tamamen öz sermayesi ile bugünlere geldiğini, henüz ilk yılında küresel hub olan, 6 Nisan 2019’da tam kapasiteye geçişinden 31 Aralık 2019’a kadar 52 milyon 152 bin 514 yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı’nın, gelmiş olduğu nokta gurur verici olduğunu belirtti.



Samsunlu, “İstanbul Havalimanı’ndan giden yabancı yolcularımızdan tahsil ettiğimiz ücretin garanti edilen tutarın üstünde kalması sebebiyle devlete 22.4 milyon Euro daha ödeme yapacağız. Böylelikle ülkemizin ekonomisine ek katkı oluşturuyoruz. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz THY’nin operasyonlarını olumsuz etkileyen Boeing 737 Max’lerin uçuş gerçekleştirememiş olmasından en çok İstanbul Havalimanı etkilendi. Boeing’den kaynaklı sorundan THY etkilenmeseydi devletimize ödeyeceğimiz rakamlar daha da yüksek olacaktı. İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirmek istediğimiz daha birçok hedefimiz var. Bundan sonraki senelerde yolcu garantisini geçerek devletimize ödeyeceğimiz kira bedelinin dışında ek bir ödeme gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Ülkemizin gelişmesinde lokomotif güç olan İstanbul Havalimanı, öngörülen rakamsal hedeflerinin ötesine geçerek örnek bir performans sergilemiştir. İGA olarak Türkiye’nin, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine katkı sunmaya devam edeceğiz” diye

konuştu.