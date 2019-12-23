İstanbul Havalimanı 50 milyon yolcuyu ağırladı

6 Nisan’da İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı, 23 Aralık 2019 itibari ile toplamda 50 milyonuncu yolcuya ev sahipliği yaptı.



Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyiminin yanı sıra sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ön planda olan İstanbul Havalimanı, 50 milyonuncu yolcusunu ağırladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisinin açılışının ardından İstanbul’dan New York’a seyahat eden Kobanbay ailesinden Kerem Necati Kobanbay, Aslıhan Zehra Kobanbay, Beliz Kobanbay, Bade Kobanbay'a uçuşları öncesi 50 milyonuncu yolcu plaketi verildi.



İGA Yönetim Kurulu üyesi Cemal Kalyoncu da Kobanbay ailesine 2 adet İGA PASS Premium üyeliği hediye etti.



Türk Havayolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise tüm aile üyelerine 1 yıl içerisinde kullanılmak üzere gidiş-dönüş yurt dışı 4 kişilik bilet verdi.



50 milyonuncu yolcu olmanın kendileri için sürpriz olduğunu belirten aile üyeleri, hediyelerle ilgili mutluluklarını dile getirerek New York’a uçmak üzere uçağa bindi.