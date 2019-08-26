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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) 
26.08.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

İstanbul'da özel okul şoku! Veliler kapıya geldi

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İSTANBUL’da Kağıthane, Kurtköy ve Halkalı'da kampüsleri bulunan Devr-i Alem Eğitim Kolejleri'nin Halkalı ve Kurtköy şubeleri kapandı, yüzlerce öğrenci ve veli mağdur oldu.

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  • İstanbul’da bir kolej kapandı, ödeme yapan yüzlerce veli ortada kaldı
  • İstanbul’da bir kolej kapandı, ödeme yapan yüzlerce veli ortada kaldı
  • İstanbul’da bir kolej kapandı, ödeme yapan yüzlerce veli ortada kaldı
  • İstanbul’da bir kolej kapandı, ödeme yapan yüzlerce veli ortada kaldı
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Okulların açılmasına az bir süre kala çocukları okulsuz kalan Kurtköy’deki okulun velileri, ödedikleri okul paralarından da olduklarını belirtti. Velilerden Ercan Kurtuluş, yaşananları şöyle anlattı: Geçen yıl kızımı ana sınıfına kaydettirmiştik. Memnun kalınca birinci sınıf için 16 bin lira vererek kaydını yaptırdık. Okulun kapanacağı yönünde söylentiler çıktı. Birkaç defa sorduk. Bize problem olmadığını söylediler. Kurban Bayramı'ndan önce bize Milli Eğitim Bakanlığı'nın ruhsat iptal yazısı ulaştı. Bakanlıktan müfettişler gelmiş ve 3 defa usulsüz para alındığı tespit edilmiş. Velilerle beraber konuştuğumuzda da 3 farklı hesaba para aktarılmış, elden verdiğimiz paraların nereye gittiğini de bilmiyoruz. Okulun uçan kuşa borcu var. Doğal gaz, kira, elektrik bir sürü borcu var, öğretmenlerin maaşı ödenmemiş. Durum bu. Okulda kasada para yok, bize ödeme yapamayacaklarını söylüyorlar. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Mağdur olan 260 öğrenci var burada, veliler var, insanlar bu parayı kolay kazanmıyorlar. Şu an dolandırılmış hissediyoruz kendimizi."

Bakan Selçuk canlı yayında duyurdu: Soruşturma başlatıldı
Bakan Selçuk canlı yayında duyurdu: Soruşturma başlatıldı

'PARAMIZI GERİ ALIP KENDİ TERCİHİMİZİ YAPMAK İSTİYORUZ'

Bir başka veli Sibel Yıldız ise "Ana okulu öğrencisi velisiyim. Okulların açılmasına çok kısa bir süre kala böyle bir haber aldığımız için üzüldük. Yeni bir okul arayışı içindeyiz. En azından zamanlamanın daha iyi bir şekilde organize edilmiş olması gerektiğini düşünüyoruz. Anlaştığımız rakamın yarısından çoğunu da ödemiştik." dedi. Bir diğer veli Zafer Yıldız ise, "Yaklaşık 8-9 bin lira civarında bir para içeride kaldı. Yeni okullar da 20 bin liranın üzerinde. Okulda muhatap bulabiliyoruz ama sonucu değiştirmiyor. Biz veliler olarak mağduruz, onlar da yönetim olarak mağdur olduklarını söylüyorlar. Biz ödediğimiz parayı geri alıp kendi tercihimizi kendimiz yapmak istiyoruz" dedi.

TEMA kavgası
TEMA kavgası

'MİLLİ EĞİTİM BAKANININ BİZE DESTEK OLMASINI BEKLİYORUZ'

Şubat ayında erken ödeme vaadiyle 35 bin lira para ödeyerek 2 çocuğumu da kaydettirdim" diyen Emrah Güngör de, "Bu süreçte okul içinde gördüğüm bazı eksikliklerden dolayı Mayıs ayı sonunda okuldan geri almak için iptal dilekçesi verdim. Öğretmenlerin maaşları ödenmediği için derse girmiyorlardı, doğal gaz, elektrik faturaları ödenmiyordu. Erken kayıt dedikleri avantajın daha sonra bir yalan olduğunu gördüm. Benden sonra gelen kişileri daha düşük fiyatlarla okula kayıt ettiklerini gördüm. Çocuklarımı da başka bir okula kaydettirdim. Ödediğim parayı yasal faiziyle birlikte geri almak istiyorum. Bunun için icra takibi de başlattım. Yaklaşık 100 kişilik veli grubumuz var. Sürekli iletişim halindeyiz, sürecin takibindeyiz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanının da bize destek olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Franchise okul şoku
Franchise okul şoku!

1 AY ÖNCE 16 BİN LİRAYA KAYIT ALDILAR, TELEFONLA ARAYARAK OKULUN KAPANDIĞINI SÖYLEDİLER

Koleje bir ay önce 16 bin lira ödeyerek çocuğunu kayıt ettirdiğini söyleyen Bekir Yılmaz ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Temmuz başı itibariyle anaokuluna kayıt yaptırdık. Okul açık, diye düşünüyorduk. Tek seferde ödememizi yaptık. Paramızı peşin vermiş olduk. Bugün bize öneri sunuyorlar ama ekstra para ödememiz gerekiyor. Anlaşmalar yapılmış bir okulla. O okula gittiğimizde muhtemelen karşımıza ek ödemeler çıkacak. Gittiğimiz yerde ödememizi tam yaptığımız halde dilenci muamelesi görüyoruz. 16 bin lira ödedim. O zaman öğretmenler, müdürler, halkla ilişkiler vardı. Beni aradılar ve 'Siz bizim yerleştirmemizi kabul ediyor musunuz?' dediler. Ben de Ne yerleştirmesi? Biz zaten kaydolduk dedim. Bana Okul kapandı diye yanıt verdiler. Aile içi huzursuzluk oldu. Çocuğu alternatif okullara götürüyoruz. Çocuğu bırakacak yerde yok, okul okul geziyoruz."

Velilerin iddiaları üzerine kolejden daha sonra yazılı açıklama yapılacağı öğrenildi.

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