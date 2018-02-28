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İstanbul genelinde yarın taksiler 1 lira!

Hürriyet Haber
28.02.2018 - 11:06 | Son Güncelleme:

Yarın İstanbul'da taksi kullanacakları ilginç bir kampanya bekliyor!. Akıllı telefon uygulaması üzerinde faaliyet gösteren bir şirket, İstanbul'da yapılacak 30 liraya kadarki tutarlar için 1 liralık ücret belirledi.

Taksi şoförleri ve yolcuları akıllı telefon uygulaması üzerinden buluşturan BiTaksi, dikkat çekici bir kampanyaya hazırlanıyor.

Kampanyaya ilişkin yapılan açıklamada "Banka, kredi kartı ya da BKM Express seçeneğiyle taksi çağıran yolcular, indirim kodu girmeksizin 30 TL'ye kadar 1 TL ödeyerek seyahat edebilecek. 30 TL'nin üzerinde yolculuk yapan kullanıcılara ise tutar üzerinden 29 TL indirim uygulanacak" denildi.

Açıklamaya göre, kullanıcıları kampanyadan bir kez yararlanabilecek. Yapılan açıklamaya göre Ocak 2018 itibari ile 2.6 milyon kullanıcının indirdiği uygulama üzerinden 15 milyonun üzerinde yolculuk yapıldı.

Etiketler: Ödeme
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