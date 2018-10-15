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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.10.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

İstanbul en çok Almanya'dan izlendi

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İstanbul en çok Almanya'dan izlendi

Kentin 27 farklı noktasına yerleştirilen 33 turistik kameradan, yurt dışı ve Türkiye'den 2 milyon 918 bin 270 kişi İstanbul'u izledi. Bu yılın ilk sekiz ayında yurt dışından kameralara erişerek İstanbul'u izleyen 972 bin 507 kişi arasında 160 bin 710 kişiyle Almanlar ilk sırada yer aldı.Yurt içinde ise 1 milyon 945 bin 763 kişi arasında kenti en çok izleyenler İstanbullular oldu. Sultanahmet, Eminönü, Saraçhane, Eyüp ve Anadolu Hisarı gibi yerlere kurulan ve aynı zamanda çevredeki sesin de duyulabildiği kameralara yansıyan İstanbul'un güzellikleri, ziyaretçilerin kenti tatil rotalarına eklemelerinde belirleyici oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 27 noktaya yerleştirdiği 33 kamera ile İstanbul'u dünyaya izlettiriyor. Turistik kameralar aracılığıyla yurt dışı ve Türkiye'den 2 milyon 918 bin 270 kişi İstanbul'u seyretti.

Belediyeden alınan bilgiye göre, İBB Elektronik Sistemler Müdürlüğü'nce kentin tarihi ve özel mekanlarına kurulan, yüksek çözünürlüklü ve 4K çekim yapan kameralardan, İstanbul’un turistik bölgeleri izlenebiliyor.     

Hareketli çekim yapan kameralarla İstanbul'u merak eden herkes, herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmadan kentin tarihi ve turistik bölgelerini izleyip, buralar hakkında bilgi sahibi olabiliyor.     

2013 yılında kurulan ve kesintisiz 24 saat hizmet veren hareketli turistik kameralar aracılığıyla yurt dışından ve Türkiye'den 2 milyon 918 bin 270 kişi İstanbul'u seyretti.     

EN ÇOK ALMANYA'DAN İZLENDİ

2018 yılının ilk sekiz ayında tüm dünyanın birçok ülkesinden 972 bin 507 kişi İstanbul'un turistik kameralarına erişti. Bunların arasında Almanya'dan 160 bin 710 kişi, İstanbul'un 27 noktasına yerleştirilen kameralardan İstanbul'u izledi.     

Almanya'dan sonra, 89 bin 309 kişi Rusya, 84 bin 332 kişi Yunanistan ve 57 bin 696 kişi ise Bulgaristan'dan katılım sağlayarak İstanbul'a ilişkin meraklarını giderdi. Amerika'dan 49 bin 235, Ukrayna'dan 47 bin 74, Suudi Arabistan'dan 40 bin 408, Romanya'dan 28 bin 906, Makedonya'dan 22 bin 203 ve İsviçre'den 20 bin 855 kişi, internet üzerinden aynı kameralara ulaşarak İstanbul'un değişik tarihi ve turistik yerlerini gördü.     

147 ülkeden insanların bir şekilde kullandığı kameralara ulaşım ise en az Nijer, Burma, Bermuda, Kongo ve Trinidat Tobago'dan oldu. Bu ülkelerin her birinde sadece birer kişi kameralar aracılığıyla İstanbul'u seyretti.     

İSTANBULLULAR DA KAMERALARDAN İZLİYOR

Yurt dışındaki insanların yanı sıra yurt içinde de pek çok insan, turistik kameralar sayesinde İstanbul hakkında bilgi sahibi oldu. 1 milyon 17 bin 497 İstanbullu, yaşadıkları kenti, turistik kameralardan izlemeyi tercih ederken, bu şehri merak eden ikinci kentliler ise Ankaralılar oldu.     

50 bin 858 ziyaretçiyle Ankara, İstanbul'un en çok izleyenler listesinde ikinci sırada yer alırken, onları, sırasıyla 95 bin 640 kişiyle İzmir, 66 bin 435 kişiyle Bursa, 49 bin 743 kişiyle Antalyalılar takip etti.     

81 ilden bir milyon 945 bin 763 kişinin kullandığı kameralardan İstanbul'u en az izleyen kentlerin başında ise Tunceli ve Kilis geldi. Kilis'ten 81 kişi kameraları kullanırken, Tunceli'den ise sadece 53 kişi kameralara erişim sağlayarak İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini seyretti ve bilgi aldı.     

ANADOLU HİSARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Mevsim şartlarından bağımsız yılın her günü ve saati hizmet veren kameralardan en çok Anadolu Hisarı görüntüleri izlendi. Yılın ilk 8 ayında 406 bin 717 izlenme rakamıyla ilk sırada Anadolu Hisarı yer alırken, burayı 111 bin 128 izlenme ile Eminönü'ndeki kamera takip etti. 97 bin 557 izlenme oranıyla da Bağdat Caddesi'ndeki kamera üçüncü sırada yer aldı.     

Yerleştirildikleri yerlerde daha önceden planlanan noktaları tarayan kameralar, gerektiğinde de uzaktan yönetilebiliyor ve bir arıza ihtimaline karşı teknik ekip 7/24 müdahale için hazır bekliyor.     

Sultanahmet, Eminönü, Saraçhane ve Eyüp'teki kameraları izleyenler aynı zamanda çevre seslerini de duyabiliyor. Kentin en işlek yerlerinden olan İstiklal Caddesi, Sultanahmet, Hidiv Kasrı, Beyazıt Kulesi, Saraçhane, Bağdat Caddesi gibi 6 yerde ikişer adetten toplam 12 kamera bulunurken İstanbul'un diğer tarihi 21 yerinde de birer kamera hizmet veriyor.     

Beyazıt Meydanı, Büyük Çamlıca, Dragos, Eminönü, Emirgan, Galata Kulesi, Kadıköy, Kapalı Çarşı, Karaköy, Kız Kulesi, Küçük Çamlıca, Metrohan, Mısır Çarşısı, Miniatürk, Pierre Loti, Salacak, Sepetçiler Kasrı, Taksim ve Ulus Parkı'nda da turistik kameralar bulunuyor.     

Turistik kameralara günün her saatinde interneti olan bir cep telefonu veya bilgisayarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde hizmet veren web siteleri üzerinden ulaşılabiliyor. 

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