İstanbul Düsseldorf’a taşınacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İstexpo Fuarcılık ortaklığı ile Almanya’nın Düsseldorf kentinde 8-10 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’ için hazırlıklar hızlanırken, katılım da giderek artıyor. 428 bin şirketin üye olduğu dünyanın ikinci büyük Odası olan İstanbul Ticaret Odası da (İTO) Messe Düsseldorf Fuar alanında gerçekleştirilecek Evim Türkiye’ye 256 metrekarelik standıyla katılıyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Türkiye’de bir ev sahibi olmayı hayal eden gurbetçilerimizin ayaklarına kadar giderek, istedikleri özellikte evi en uygun şartlarda almaları sağlanacak” dedi.

ÖNEMLİ ÇIKIŞ NOKTASI

İTO, stantta hem Türk gayrimenkul sektörünü anlatacak hem de İTO üyesi firmaların projelerini, 3 milyondan fazla Türk’ün yaşadığı Almanya’ya ve komşu ülkelere tanıtacak. Avdagiç, “Evim Türkiye, inşaat sektörümüz için önemli bir çıkış noktası sağlayacak. İnşaat ve gayrimenkul sektörü, yeni satış imkanlarını çok da uzakta değil Avrupa’daki Türkiye’de bulacak. Dövizdeki dalgalanmadan etkilenmeyen gurbetçilerimiz de, birikimlerini en iyi şekilde bu sektörde değerlendirme ve daha da kazançlı çıkma şansına sahip olacak. Evim Türkiye Fuarı, bununla birlikte başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa’da yaşayan yabancıların Türkiye’de bir gayrimenkul yatırımı yaparak, yatırımcı Türk vatandaşı olmaları için de ciddi bir fırsat” dedi.

KÂRLI YATIRIM

“İTO olarak bir anlamda İstanbul’u, Düsseldorf’a taşıyacağız” diyen Şekib Avdagiç, şunları söyledi: “Türk gayrimenkul ve inşaat sektörü, ilk defa Evim Türkiye Fuarı ile ‘Avrupa’daki Türkiye’ye’ birebir dokunacak. Türkiye konut ve ofis gayrimenkul piyasası, yüzde 1’in altına inen kredi oranlarıyla birlikte, özellikle de yurtdışında dövizle kazanan Türkler için ciddi ve avantajlı bir alım fırsatı sunuyor. Evim Türkiye’nin gerek gayrimenkul ve inşaat firmalarının sıcak satış yapmaları gerekse Türkiye’nin döviz kazancı için önemli bir imkan olduğunu düşünüyoruz. İstanbul Ticaret Odası olarak Evim Türkiye fuarına her türlü desteği veriyoruz. Çünkü bizim üyelerimizin dörtte birini inşaat ve gayrimenkul sektörü oluşturuyor. Onların önünü açacak her girişim, Türkiye’nin önünü açacaktır. Daha da önemlisi, inşaat sektörü, 200’den fazla sektörü doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla bu sektörün sürekli bir dinamizm içinde olması, diğer sektörlerimizin de önünü aydınlık edecek, durağanlığa girmelerini önleyecektir. Evim Türkiye Fuarı’nda her satış, hem gurbetçimizin kârlı bir yatırım yapması demektir. Hem de Türkiye’ye önemli miktarda döviz girişinin sağlanarak, sektörün finansmanında ciddi bir katkı sağlanması demektir.”

‘VATANDAŞLARIN YANINDAYIZ’

Fuarın yurtdışında yaşayan Türklerle, Türkiye’deki gayrimenkul projeleri buluşturacağını kaydeden Avdagiç, “Avrupa’daki Türkler, baba diyarı topraklarda bir ev, ofis ya da arsa satın alarak hem güzel bir yatırım yapacaklar hem de doğdukları topraklara biraz daha yaklaşacaklar. Evim Türkiye Fuarı, Avrupa’daki Türklerle anavatanları arasında gönül birliğini, kazançlı yatırımda da yeni birlikteliklere çevirmek anlamlı bir fırsat” dedi. Avrupa’daki Türkler’in gönüllerindeki yuvaya Evim Türkiye fuarı ile birlikte sahip olma imkanı bulacaklarını belirten İTO Başkanı Avdagiç, şöyle devam etti: “Türk insanı dünyanın her bölgesinde başarılı girişimciliği ile öne çıkıyor. Bulundukları ülke ekonomisine dinamizm katıyorlar. Bu sayede Türkiye’yi de dünyanın her köşesinde başarıyla tanıtıyorlar. Yaşadıkları ülkenin vatandaşlığını alarak, ülkemizin dünyanın her köşesinde söz sahibi olabilmesi yönündeki temel taşları oluşturuyorlar. Bu büyük bir misyondur. Biz de İTO olarak yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın her türlü yatırımda yanında olduğumuzu Almanya’da bir kez daha ifade edeceğiz.”

EVİM TÜRKİYE FUARI MARKA HALİNE GELECEK



İTO’nun 1960’lı yıllarda itibaren uluslararası fuarlara firmaları taşıdığını belirten Avdagiç, şunları söyledi: “Dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan önemli emlak, gayrimenkul, inşaat ve yatırım fuarlarına firmalarımızın katılımlarını sağlıyoruz. Bu bizim inşaat ve gayrimenkul sektörlerine verdiğimiz önemin göstergesidir. İstanbul’un ve Türkiye’nin güvenilir yatırım yapılır niteliklerini uluslararası alanda vurgulamayı önemli bir misyon olarak görüyoruz. Daha fazla ticaret için, daha fazla sayıda ülkeye, daha çok Türk şirketi ile gidiyoruz. Her yıl Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM Fuarı, Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen Proestate Fuarı, Dubai’de düzenlenen Cityscape Fuarı’na İTO olarak katılıyoruz. İnanıyorum ki, Şubat ayında ilki düzenlenecek Evim Türkiye Fuarı da kendi alanında bu fuarlar gibi marka haline gelecektir.”

3 ÇATI DERNEK DESTEK VERİYOR

ALMANYA’nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek olan Evim Türkiye Gayrimenkul Fuarı sektörün önce gelen kurumları ve derneklerinden de tam not aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve iştiraki Emlak Konut’un yanı sıra Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği de (GYODER) fuara destek verdi. Dernek başkanları, fuarın tanıtım toplantısına katılmış ve “Evim Türkiye’de biz de varız” demişti. 6 bin metrekare fuar alanında 3 gün boyunca katılımcı markalar projelerini sunarak satış yapma, ödeme avantajlarını anlatma imkanı bulacak. Gayrimenkul firmaları, bankalar ve değerleme uzmanlarının yer aldığı fuarda birçok şehirden farklı gelir grubuna hitap eden projeler tanıtılacak.