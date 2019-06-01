İstanbul da dahil 21 ilde konut ve iş yeri satışı yapılacak! 50 bin TL'den başlayan fiyatlarla...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul da dahil 21 ilde konut ve iş yeri satışı yapılacak! 50 bin TL'den başlayan fiyatlarla...
GeriEkonomi İstanbul da dahil 21 ilde konut ve iş yeri satışı yapılacak! 50 bin TL'den başlayan fiyatlarla...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
01.06.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

İstanbul da dahil 21 ilde konut ve iş yeri satışı yapılacak! 50 bin TL'den başlayan fiyatlarla...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul da dahil 21 ilde konut ve iş yeri satışı yapılacak! 50 bin TL'den başlayan fiyatlarla...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 22 ilde 240 iş yeri ile 11 ilde 69 adet konutu Açık Artırma Yöntemi ile satışa sundu. İhaleye konu gayrimenkullerin fiyatları 50 bin TL'den başlıyor.

Açık Artırma 20 Haziran 2019, Perşembe günü TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki Merkez Binasında ve TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Konutlar için saat 11.00'de, iş yerleri için saat 14.00'te yapılacak Açık arttırmaya internetten üzerinden de (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Iğdır, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van’da satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşin 60, 120,180 ay vade ile sahip olabilecekler.

Ayrıca, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Sivas ve Şanlıurfa şehirlerinde satışa sunulan konutlar yüzde 25 peşin, 120 ay vade, Ankara Kuzey Kent Projesinde satışa sunulan 11 adet konut yüzde 10 peşin 96 ay vade yüzde 15 peşin 108 ay vade ve yüzde 25 peşin 120 ay vade seçenekleriyle alınabilecek.

Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Turizmde yeni düzenleme! Bunu yapmayana ceza var
Dev şirkete şok: 325 milyon dolar tazminat kararı çıktı
Bakan Dönmez'den sondaj müjdesi: Startı verdik
Kirasını ödeyecek parası yoktu! Aldığı riskle onu tanımayan kalmadı