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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMI SERVİSİ
31.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul Boğazı’na özel koruma

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İstanbul Boğazı’na özel koruma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Boğaziçi’ni kaçak yapılardan arındırmak ve silüetini korumak için düğmeye bastı.

Bu kapsamda bakanlık, Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 28 maddelik bir kanun teklifi taslağı hazırladı. Taslağa göre Boğaz hattını korumak için Boğaziçi Başkanlığı kuruluyor. Başkanlığa bağlı Anadolu ve Avrupa yakası ile tarihi yarımada da 3 tane Boğaziçi Koruma ve Düzenleme Komisyonu da kurulacak. Boğaz hattının korunması, yeşil alanın artırılması, riski olan binaların yenilenmesi ve İstanbul’da ekolojik koridorlar oluşturmak için kurulacak komisyonlarda şehir planlama, orman mühendisleri, hukuk, sanat tarihi, arkeoloji gibi meslek gruplarından seçilecek. Kurulacak komisyon Boğaziçi’nde doğal, tarihi, arkeolojik, kentsel arkeolojik ve kentsel sit ile kesin korunacak hassas alan, nitelikli doğal koruma alanı, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanına ilişkin konular ve uygulamaları ile kültür ve tabiat varlıklarının onarımına öncelik verecek.

KAÇAKLAR YIKILACAK

Taslağa göre, Boğaziçi alanındaki yapılar bundan böyle yeni imar planları esaslarına göre yapılacak, aykırı olanlar yıkılacak. Yapı yoğunluğunu sınırlamaya ve azaltmaya yönelik tedbirler de alınacak. Bu alanda silueti bozacak yapılaşmaya izin verilmeyecek. Daha önce bu yapılara izin verenlerle ilgili cezai işlemler uygulanırken, alınan ruhsatlar da iptal edilecek. Mevcut Boğaziçi Kanunu’na göre, Boğaziçi gerigörünüm ve etkilenme bölgesinde konut alanları haricinde yükseklik ve emsal kısıtlaması bulunmuyordu. Yeni taslağa göre silueti etkileyecek tüm yapılar kanun kapsamına dâhil edildi. Boğaziçi alanında orman sayılmayan kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel mülkiyete ait koru, koruya katılacak alan, çayır, mesire yeri, bostan ve benzeri alanlar korunacak. Bu alanların arazi ve arsa düzenlenmesi yapılarak veya trampa yoluyla kamu eline geçirilmesi ve kamu yararına kullandırılması sağlanacak.

 

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