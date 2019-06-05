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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak Coşan
05.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul bayramda turiste güzel

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
İstanbul bayramda turiste güzel

İstanbul bayram nedeniyle neredeyse tamamen boşaldı. İstanbullular memleketlerine ya da sahil bölgelerine akın edince, İstanbul yabancı turiste kaldı. Turizm sektörü temsilcileri, Ortadoğulu ve Arap turistler dışında İstanbul’a bu yıl Avrupalı, Latin Amerikalı ve Uzakdoğulu turistlerin de yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

TÜRKİYE Rama-zan Bayramı dolayısıyla uzun bir tatil dönemine girdi. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar, sahil bölgelerinde ya da memleketlerinde soluğu aldı. Otobüslerde, uçaklarda neredeyse boş yer kalmadı. Ek seferler düzenlendi. Sahil bölgelerinden de ‘rezervasyonunuz yoksa lütfen gelmeyin’ uyarıları yapıldı. Turizm sektörü temsilcilerine göre de bayram tatilinde yaklaşık 10 milyar TL’lik bir harcama yapılacak. Bayram tatili nedeniyle en çok çıkış yapılan şehirlerin başında ise İstanbul geliyor. Türk vatandaşlarının terk ettiği İstanbul’da da farklı bir heyecan yaşanıyor. Özellikle 2016’da yaşanan olaylar nedeniyle, neredeyse sadece Orta Doğulu ve Arap turistlerin ilgi gösterdiği İstanbul’da bu yıl turizmde çeşitlilik yakalandığı gözleniyor. İstanbul’u Türk vatandaşlarının terk etmesiyle özellikle İstanbul’un tarihi bölgelerindeki yabancı turistler daha da belirginleşmeye başladı. İstanbul’daki turizmciler de yaşanan durumu şöyle anlattı: “İstanbul bayramda yabancı turiste güzel. ABD’den Uzak Doğu’ya, Avrupa’dan Arap ülkelerine kadar dünyanın birçok yerinden turist İstanbul’da buluştu.”

İstanbul bayramda turiste güzel

İSVİÇRELİ MÜŞTERİ

İstanbul’un bu yıl turist çeşitliliğinde iyi noktalara ulaşmaya başladığını dile getiren İstanbul Turizm Derneği Başkanı Halil Korkmaz, “İstanbul’da bu yıl Avrupalı turisti çok daha fazla görmeye başladık. Daha çok kıyı bölgelerini tercih eden Rusları, İstanbul’da da görmeye başladık. Avrupalı dışında, Ortadoğulu ve Arap turistler de İstanbul’a geliyor. ABD’den gelenleri de görüyoruz. Ramazan Bayramı dolayısıyla otellerimiz tam anlamıyla doluluğa ulaşmamış olsa da, doluluklar ve turizmdeki çeşitlilik bizi mutlu ediyor. Yabancı turist sayısının ve çeşitliliğin artmasında İstanbul’daki huzur ortamının büyük etkisi var. Gelecek hafta Rusya’da Türkiye festivali olacak. Biz de İstanbul olarak orada olacağız. Bu festivalin de Rus turist sayısının artmasında büyük yararı olacak” dedi. Kendisinin yaşadığı bir olayı da anlatan Korkmaz, “Cumartesi günü tarihi yarımadaya gittim. Bir mağazada alışveriş yapan turistler gördüm. İş yeri sahibi turiste nereli olduğunu sordu. Turist İsviçreliydi. Bir sonraki müşteri ise Alman’dı. Bunlar turizm için güzel örnekler” diye  

İstanbul bayramda turiste güzel

LATİN AMERİKALILARIN İLGİSİ ARTIYOR

İstanbul’daki otellerin bayram döneminde ortalama yüzde 60 doluluğa sahip olduğunu kaydeden Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Ramazan ayında İstanbul otelleri olarak sakin bir süreç geçirdik. Ancak bayramda turist profilindeki çeşitlilik bizi mutlu etti. Latin Amerika ülkelerinden gelenler de var Arap turistler de... Alman turist sayısında da bir artış yaşanıyor. İstanbul’u yaşamak isteyenler için en güzel dönem bayram dönemleri. Çünkü bir yerden bir yere gitmek trafik az olduğu için çok rahat oluyor. Daha fazla yer gezilebiliyor. Turistler de bunun farkında. Yabancı turist dışında, İstanbul’da yaşamayan vatandaşlarımız da İstanbul’a bayram döneminde gelebilir. Yabancı turist artışında asıl büyümeyi haziranın sonundan itibaren bekliyoruz. Bu yıl turist akışından memnunuz. Daha da iyi olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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