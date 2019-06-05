İstanbul bayramda turiste güzel

TÜRKİYE Rama-zan Bayramı dolayısıyla uzun bir tatil dönemine girdi. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar, sahil bölgelerinde ya da memleketlerinde soluğu aldı. Otobüslerde, uçaklarda neredeyse boş yer kalmadı. Ek seferler düzenlendi. Sahil bölgelerinden de ‘rezervasyonunuz yoksa lütfen gelmeyin’ uyarıları yapıldı. Turizm sektörü temsilcilerine göre de bayram tatilinde yaklaşık 10 milyar TL’lik bir harcama yapılacak. Bayram tatili nedeniyle en çok çıkış yapılan şehirlerin başında ise İstanbul geliyor. Türk vatandaşlarının terk ettiği İstanbul’da da farklı bir heyecan yaşanıyor. Özellikle 2016’da yaşanan olaylar nedeniyle, neredeyse sadece Orta Doğulu ve Arap turistlerin ilgi gösterdiği İstanbul’da bu yıl turizmde çeşitlilik yakalandığı gözleniyor. İstanbul’u Türk vatandaşlarının terk etmesiyle özellikle İstanbul’un tarihi bölgelerindeki yabancı turistler daha da belirginleşmeye başladı. İstanbul’daki turizmciler de yaşanan durumu şöyle anlattı: “İstanbul bayramda yabancı turiste güzel. ABD’den Uzak Doğu’ya, Avrupa’dan Arap ülkelerine kadar dünyanın birçok yerinden turist İstanbul’da buluştu.”

İSVİÇRELİ MÜŞTERİ

İstanbul’un bu yıl turist çeşitliliğinde iyi noktalara ulaşmaya başladığını dile getiren İstanbul Turizm Derneği Başkanı Halil Korkmaz, “İstanbul’da bu yıl Avrupalı turisti çok daha fazla görmeye başladık. Daha çok kıyı bölgelerini tercih eden Rusları, İstanbul’da da görmeye başladık. Avrupalı dışında, Ortadoğulu ve Arap turistler de İstanbul’a geliyor. ABD’den gelenleri de görüyoruz. Ramazan Bayramı dolayısıyla otellerimiz tam anlamıyla doluluğa ulaşmamış olsa da, doluluklar ve turizmdeki çeşitlilik bizi mutlu ediyor. Yabancı turist sayısının ve çeşitliliğin artmasında İstanbul’daki huzur ortamının büyük etkisi var. Gelecek hafta Rusya’da Türkiye festivali olacak. Biz de İstanbul olarak orada olacağız. Bu festivalin de Rus turist sayısının artmasında büyük yararı olacak” dedi. Kendisinin yaşadığı bir olayı da anlatan Korkmaz, “Cumartesi günü tarihi yarımadaya gittim. Bir mağazada alışveriş yapan turistler gördüm. İş yeri sahibi turiste nereli olduğunu sordu. Turist İsviçreliydi. Bir sonraki müşteri ise Alman’dı. Bunlar turizm için güzel örnekler” diye

LATİN AMERİKALILARIN İLGİSİ ARTIYOR



İstanbul’daki otellerin bayram döneminde ortalama yüzde 60 doluluğa sahip olduğunu kaydeden Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Ramazan ayında İstanbul otelleri olarak sakin bir süreç geçirdik. Ancak bayramda turist profilindeki çeşitlilik bizi mutlu etti. Latin Amerika ülkelerinden gelenler de var Arap turistler de... Alman turist sayısında da bir artış yaşanıyor. İstanbul’u yaşamak isteyenler için en güzel dönem bayram dönemleri. Çünkü bir yerden bir yere gitmek trafik az olduğu için çok rahat oluyor. Daha fazla yer gezilebiliyor. Turistler de bunun farkında. Yabancı turist dışında, İstanbul’da yaşamayan vatandaşlarımız da İstanbul’a bayram döneminde gelebilir. Yabancı turist artışında asıl büyümeyi haziranın sonundan itibaren bekliyoruz. Bu yıl turist akışından memnunuz. Daha da iyi olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.