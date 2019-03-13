İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin TOKİ başvurusu nereye yapılıyor?
TOKİ'nin uygun fiyatlarla konut sağlayacağı İstanbul, Ankara ve İzmir'de başvurular bankalar üzerinden yapılabilecek. 11 bin 734 adetinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirileceği TOKİ sosyal konutlarının başvuru işlemleri, 19 Nisan tarihinde son bulacak. Peki, TOKİ 50 bin sosyal konut başvuru işlemleri nereye ve nasıl yapılacak? İşte, projelerin hangi illerde olduğuna dair bazı detaylar
Türkiye'nin birçok noktası için gerçekleştirilecek olan 50 bin sosyal konut başvuruları için süreç devam ediyor. TOKİ tarafından ilan edilen illerde inşa edilecek olan sosyal konutlar, 2+1 ve 3+1 seçenekler sahip olacak. Başvuru tarihleri ise 19 Nisan'da sona erecek. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek konutlar hakkında bazı bilgiler
KONUTLARDA EN BÜYÜK PAY İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'İN
TOKİ'nin inşa edeceği 50 bin sosyal konutların büyük bir kısmı İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak. 50 bin sosyal konutun 6 bin 300 adeti İstanbul’da inşa edilecek. 2 bin 934 tanesi Ankara’da, 2 bin 500 tanesi İzmir’de, 2 bin 200 tanesi ise Adana’da yapılacak.
Bu konutlar için peşinat ve taksit tutarları ise kurumun resmi internet sitesinde yer alan talep toplama ekranından bilgi edinilebilecek.
İSTANBUL'DA NERELERDE İNŞA EDİLECEK?
Silivri ilçesi Alipaşa Pirimehmetpaşa Mahallesi
Başakşehir ilçesi Hoşdere Mevkii
Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi
Başakşehir Ayazma
Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi Konaşlı Mevkii
İZMİR'DE NERELERDE YAPILACAK?
Torbalı ilçesi Ayrancılar
Ödemiş ilçesi Zeytinlik Mahallesi
Aliağa ilçesi
Bergama ilçesi Zafer Mahallesi
Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi
ANKARA'DA NERELERDE İNŞA EDİLİYOR?
Yenimahalle Yakacık Mahallesi
Sincan Saraycık Mahallesi
DİĞER TÜM İLLERDE İNŞA EDİLECEK KONUTLAR İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURULAR HANGİ BANKALARDAN YAPILACAK?
Müracaat sırasında 2+1 konutlar için 500 lira,
3+1 konutlar için bin lira ön kayıt parası alınacak.
Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecektir.
Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılacak, vatandaşların TOKİ'ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.
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