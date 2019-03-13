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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
13.03.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin TOKİ başvurusu nereye yapılıyor?

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İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin TOKİ başvurusu nereye yapılıyor?

TOKİ'nin uygun fiyatlarla konut sağlayacağı İstanbul, Ankara ve İzmir'de başvurular bankalar üzerinden yapılabilecek. 11 bin 734 adetinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirileceği TOKİ sosyal konutlarının başvuru işlemleri, 19 Nisan tarihinde son bulacak. Peki, TOKİ 50 bin sosyal konut başvuru işlemleri nereye ve nasıl yapılacak? İşte, projelerin hangi illerde olduğuna dair bazı detaylar

Türkiye'nin birçok noktası için gerçekleştirilecek olan 50 bin sosyal konut başvuruları için süreç devam ediyor. TOKİ tarafından ilan edilen illerde inşa edilecek olan sosyal konutlar, 2+1 ve 3+1 seçenekler sahip olacak. Başvuru tarihleri ise 19 Nisan'da sona erecek. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek konutlar hakkında bazı bilgiler

KONUTLARDA EN BÜYÜK PAY İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'İN

TOKİ'nin inşa edeceği 50 bin sosyal konutların büyük bir kısmı İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak. 50 bin sosyal konutun 6 bin 300 adeti İstanbul’da inşa edilecek. 2 bin 934 tanesi Ankara’da, 2 bin 500 tanesi İzmir’de, 2 bin 200 tanesi ise Adana’da yapılacak.

Bu konutlar için peşinat ve taksit tutarları ise kurumun resmi internet sitesinde yer alan talep toplama ekranından bilgi edinilebilecek.

İSTANBUL'DA NERELERDE İNŞA EDİLECEK?

Silivri ilçesi Alipaşa Pirimehmetpaşa Mahallesi 

Başakşehir ilçesi Hoşdere Mevkii 

Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi

Başakşehir Ayazma 

Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi Konaşlı Mevkii

İZMİR'DE NERELERDE YAPILACAK?

Torbalı ilçesi Ayrancılar 

Ödemiş ilçesi Zeytinlik Mahallesi 

Aliağa ilçesi 

Bergama ilçesi Zafer Mahallesi 

Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi 

ANKARA'DA NERELERDE İNŞA EDİLİYOR?

Yenimahalle Yakacık Mahallesi

Sincan Saraycık Mahallesi 

DİĞER TÜM İLLERDE İNŞA EDİLECEK KONUTLAR İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURULAR HANGİ BANKALARDAN YAPILACAK?

Müracaat sırasında 2+1 konutlar için 500 lira,
3+1 konutlar için bin lira ön kayıt parası alınacak.

Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecektir.

Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılacak, vatandaşların TOKİ'ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.

 

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