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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
26.03.2018 - 09:35, Son Güncelleme:

ISTAC’dan Konya mesajı: Tahkimde buluşalım!

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ISTAC’dan Konya mesajı: Tahkimde buluşalım!

İstanbul Tahkim Merkezi Konya iş dünyasını ve avukatları tahkimin avantajlarından yararlanmaya çağırdı.

İstanbul Tahkim Merkezi’nin (ISTAC) Konya Barosu, Selçuk Üniversitesi ve Konya Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlediği konferans, iş dünyasından, avukatlardan ve geleceğin hukukçularından yoğun ilgi gördü. İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Konya iş dünyasını ve avukatları tahkimin avantajlarından yararlanmaya ve tahkimde buluşmaya çağırdı.

6 AYDA ÇÖZÜLEBİLİYOR

Prof. Dr. Akıncı, avukatlara ve hukukçulara mesleki açıdan İstanbul Tahkim Merkezi’nin yeni bir boyut açtığını vurguladı. İstanbul Tahkim Merkezi’nin seri tahkim, acil durum hakemi ve usuli zaman çizelgesi müesseselerini Türkiye’ye getirdiğini belirten Akıncı, avukatlara ve Konya iş dünyasına şu mesajı verdi: “İstanbul Tahkim Merkezi’nde uyguladığımız usuli zaman çizelgesi avukatlara büyük bir öngörü sağlıyor ve zamanlarını verimli kullanabilmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca ISTAC’da online olarak dava açılıp, dava harçları ödenebiliyor. Böylesine kolay bir başvuru ile ISTAC Tahkiminden yararlanmak, uyuşmazlıkları mahkeme yerine hakemler aracılığıyla, kesin ve bağlayıcı olarak ortalama 6 ay gibi kısa bir sürede çözmek mümkündür.”

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ da tahkime hak ettiği önemin verilmediğini belirtirken, dünyada giderek yaygınlaşan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin avantajlarına dikkat çekti.

TARAFLAR HASIM DEĞİL HISIM OLUYOR

Konya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karapınar ise, konferans için konu hakkında araştırma yaparken bir makalede rastladığı tanıma vurgu yaptı; “Tahkim tarafları hasım değil hısım yapar. Tahkim etkin ve hızlı bir şekilde çözüm üretmektir” dedi.

İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu’nda Baro’yu temsil eden Av. Rifat Bacanlı, konferansta meslektaşlarını tahkim hukukuna ilgi göstermeye çağırdı. Bacanlı, “İstanbul tahkim merkezi avukatların kurumudur. Avukatlar tahkim yargılamasında hakem, hakem sekreteri, bilirkişi veya vekil olarak yer alabilir. Ayrıca ISTAC Türkiye’nin her yerinde hizmet verebilir durumdadır” dedi. ISTAC Genel Kurul Üyesi Av. Murat Keçeciler ve GENÇ ISTAC temsilcisi Av. Selda Taşyürek de Konya konferansının konuşmacıları arasındaydı.

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