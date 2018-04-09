ISTAC, şimdi de Rusya ile de işbirliğine gidiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriISTAC, şimdi de Rusya ile de işbirliğine gidiyor
GeriEkonomi ISTAC, şimdi de Rusya ile de işbirliğine gidiyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
09.04.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

ISTAC, şimdi de Rusya ile de işbirliğine gidiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ISTAC, şimdi de Rusya ile de işbirliğine gidiyor

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ile Moskova Tahkim Merkezi arasında işbirliği için ilk adım atıldı. Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin’in ISTAC ziyaretinde iki ülke tahkim kurumlarının işbirliği potansiyeli değerlendirildi. Ziyaretin ardından, ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Moskova Tahkim Merkezi ile anlaşma imzalayacaklarını açıkladı.

Rusya Federasyonu Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin’in ISTAC ziyaretine Müşavir Alexander Bakustin de eşlik etti. İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Rusya delegasyonuyla iki ülkede gelişen ticari ilişkileri, tahkim uygulamalarını ve kurumsal açıdan tahkimde işbirliği imkânlarını değerlendirdi. Ziyarette, İstanbul ve Moskova tahkim kurumları arasında anlaşma imzalanması kararlaştırıldı.

Başkan Ziya Akıncı, Rusya Federasyonu Tahkim Merkezi ile imzalayacakları anlaşma sayesinde ISTAC’ın uluslararası etkinliğini artıracağını vurguladı. Başkan Vekili Çıkrıkçıoğlu ise, İran ve Katar’dan sonra Rusya ile imzalanacak anlaşmayı, kurumun uluslararası ilişkileri açısından çok önemsediklerini belirtti.

 Önümüzdeki günlerde ISTAC ile Moskova Tahkim Merkezi arasında imzalanması planlanan anlaşmayla iki tahkim merkezi çok yönlü işbirliği zemini bulacak.

Öncelikle Türk ve Rus iş dünyasının uyuşmazlıklarını karşılıklı olarak tahkim yoluyla çözmeleri konusunda harekete geçilecek. İstanbul ve Moskova’da konferans, eğitim ve seminerler düzenlenecek, fuarlara katılım sağlanacak. Böylece iş dünyasının uyuşmazlıklarını daha hızlı ve dostane olarak çözmeleri için karşılıklı işbirliği mekanizmaları işletilecek.

 İstanbul Tahkim Merkezi uluslararası tahkim kurumları ile işbirliği yönünde ilk adımı Tahran Bölgesel Tahkim Merkezi TRAC (Tehran Regional Arbitration Centre) ile atmış, ortak çalışmalar kapsamında Fransa, İran ve Türkiye’de konferanslar düzenlenmişti.

Bu yönde ikinci adım, geçtiğimiz mart ayında Katar Uluslararası Uzlaştırma ve Tahkim Merkezi QICCA (Qatar International Center for Conciliation and Arbitration) ile anlaşma imzalanarak atıldı. ISTAC, Moskova Tahkim Merkezi ile başlatacağı işbirliği sonucu, Rusya’da ve bölge ülkelerinde etkinliğini artırmayı hedefliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

ISTAC, şimdi de Rusya ile de işbirliğine gidiyor

İhracat beklenti endeksi ikinci çeyrekte azaldı

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?