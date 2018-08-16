İşsizlikte tek haneye devam

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre Türkiye’de nisan, mayıs ve haziran aylarını içeren mayıs döneminde işsiz sayısı geçen yıl mayıs dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 136 bine geriledi. İşsizlik oranındaki düşüş ise 0.5 puan. İstihdam ise geçen yıl mayıs dönemine göre 650 bin kişi arttı ve 32 milyon 274 bine çıktı. İstihdamda artışı getiren ise imalat sanayi. İmalat sanayinde geçen yıl mayıs dönemine göre istihdam artışı 270 bin kişi.

KAMU İSTİHDAMI





Taşeronların kadroya alınmasının etkisi de sürüyor. Daha önce idari ve destek hizmet faaliyetlerinde bulunan taşeronlar kamu kadrolarına geçiyor. İdari ve destek hizmet faaliyetlerinden 582 bin kişilik azalma var. Bunların 375 bini kamu yönetimi ve savunmaya geçerken sağlık sektörüne de 316 binlik artış yaşandı. Yani kamu sektörü taşeronların yanı sıra yeni istihdam da sağlamış oldu.

Sanayideki istihdam artışının 2018’in tüm aylarında sürmesi Türkiye ekonomisi için umut verici. Ekonomide ilk çeyrekte yaşanan büyümenin ikinci çeyrekte de süreceğinin habercisi imalat sanayindeki istihdam artışı. İmalat sanayi 270 bin kişilik yeni ve toplam 5 milyon 224 bin kişilik toplam istihdamıyla işsizlik oranının tek hanede kalmasını sağlıyor.

TURİZMDE YÜKSELİŞ

Geçen yıl 2016’nın kötü izlerini silmekle uğraşan bu yıl ise yeniden büyüme dönemine giren turizm sektörü de istihdamda öne çıkıyor. Geçen yıl mayısa göre turizm sektöründe 163 bin kişilik yeni istihdam yaratıldı. Gelecek yaz aylarında ise bu istihdamın daha da artması muhtemel. Turizm sanayi ile birlikte 2018 istihdamına damga vuracak gibi görünüyor.

İnşaat ve finans sektörleri yaşadıkları kayıpla öne çıkan iki sektör. İnşaatta geçen yıl mayıs dönemine göre 60 bin kişilik kayıp yaşarken finans sektöründe ise 23 bin kişilik istihdam düşüşü var. Yaz aylarına doğru inşaatta yeniden istihdam artışı yaşanması muhtemel. Ama finans sektöründeki kaybın süreceği belirtiliyor.

İŞGÜCÜNDE ARTIŞ VAR

TÜİK verilere göre, tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.6 puanlık azalış ile yüzde 11.6 olarak tahmin edilirken, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2 puanlık azalış ile yüzde 17.8 oldu. İstihdam oranı 0.4 puanlık artış ile yüzde 48.1’e yükseldi. İşgücü mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 561 bin kişi artarak 32 milyon 274 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 53.3 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı mayıs döneminde bir önceki döneme göre 0.3 puan artışla yüzde 10.6 oldu.