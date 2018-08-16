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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
16.08.2018 - 00:36, Son Güncelleme:

İşsizlikte tek haneye devam

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
İşsizlikte tek haneye devam

İŞSİZLİK oranı mayıs döneminde yüzde 9.7 ile tek hanede kalmaya devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre Türkiye’de nisan, mayıs ve haziran aylarını içeren mayıs döneminde işsiz sayısı geçen yıl mayıs dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 136 bine geriledi. İşsizlik oranındaki düşüş ise 0.5 puan. İstihdam ise geçen yıl mayıs dönemine göre 650 bin kişi arttı ve 32 milyon 274 bine çıktı. İstihdamda artışı getiren ise imalat sanayi. İmalat sanayinde geçen yıl mayıs dönemine göre istihdam artışı 270 bin kişi.

KAMU İSTİHDAMI

İşsizlikte tek haneye devam

Taşeronların kadroya alınmasının etkisi de sürüyor. Daha önce idari ve destek hizmet faaliyetlerinde bulunan taşeronlar kamu kadrolarına geçiyor. İdari ve destek hizmet faaliyetlerinden 582 bin kişilik azalma var. Bunların 375 bini kamu yönetimi ve savunmaya geçerken sağlık sektörüne de 316 binlik artış yaşandı. Yani kamu sektörü taşeronların yanı sıra yeni istihdam da sağlamış oldu.

İşsizlikte tek haneye devam

Sanayideki istihdam artışının 2018’in tüm aylarında sürmesi Türkiye ekonomisi için umut verici. Ekonomide ilk çeyrekte yaşanan büyümenin ikinci çeyrekte de süreceğinin habercisi imalat sanayindeki istihdam artışı. İmalat sanayi 270 bin kişilik yeni ve toplam 5 milyon 224 bin kişilik toplam istihdamıyla işsizlik oranının tek hanede kalmasını sağlıyor.

TURİZMDE YÜKSELİŞ

Geçen yıl 2016’nın kötü izlerini silmekle uğraşan bu yıl ise yeniden büyüme dönemine giren turizm sektörü de istihdamda öne çıkıyor. Geçen yıl mayısa göre turizm sektöründe 163 bin kişilik yeni istihdam yaratıldı. Gelecek yaz aylarında ise bu istihdamın daha da artması muhtemel. Turizm sanayi ile birlikte 2018 istihdamına damga vuracak gibi görünüyor.

İşsizlikte tek haneye devam

İnşaat ve finans sektörleri yaşadıkları kayıpla öne çıkan iki sektör. İnşaatta geçen yıl mayıs dönemine göre 60 bin kişilik kayıp yaşarken finans sektöründe ise 23 bin kişilik istihdam düşüşü var. Yaz aylarına doğru inşaatta yeniden istihdam artışı yaşanması muhtemel. Ama finans sektöründeki kaybın süreceği belirtiliyor. 

 

İŞGÜCÜNDE ARTIŞ VAR

TÜİK verilere göre, tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.6 puanlık azalış ile yüzde 11.6 olarak tahmin edilirken, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2 puanlık azalış ile yüzde 17.8 oldu. İstihdam oranı 0.4 puanlık artış ile yüzde 48.1’e yükseldi. İşgücü mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 561 bin kişi artarak 32 milyon 274 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 53.3 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı mayıs döneminde bir önceki döneme göre 0.3 puan artışla yüzde 10.6 oldu.

 

 

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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