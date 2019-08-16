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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
16.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İşsizlikte mayıs döneminde düşüş

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İşsizlikte mayıs döneminde düşüş

Türkiye’de nisan, mayıs, haziran aylarını kapsayan mayıs döneminde turizm sektöründeki mevsimsel istihdam artışının etkisiyle işsizlik oranında gerileme görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre mayıs döneminde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 3.1 puan artışla yüzde 12.8 olurken, nisan dönemine göre 0.2 puan düştü. İşsizlik oranında mevsimsel etkilerle düşüşün yaz sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Ekonomik aktivitede beklenen hızlanma olmaması durumunda sonbahar yeniden yükseliş görülmesi öngörülüyor.

İŞSİZDE 1 MİLYON ARTIŞ

TÜİK verilerine göre işsizlik ocak ve şubat döneminde yüzde14.7 ile 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmış ardından düşüş seyrine geçmişti. Verilere göre, işsiz sayısı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 21 bin kişi artarak 4.16 milyon kişiye yükseldi. İstihdam ise geçen yılın mayıs dönemine göre 869 bin kişi azaldı, 28 bin 269 kişi oldu. İşgücünde ise 152 bin kişilik artış yaşandı ve toplam işgücü 32 bin 426 bin kişiye çıktı.

Tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıl aynı döneme göre 3.4 puanlık artış ile yüzde 15 oldu. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı ise bir önceki döneme göre 5.5 puanlık artış ile yüzde 23.3 olarak gerçekleşti.

EĞİTİMDE ATAMALAR

Geçen yıla göre en fazla istihdam kaybı 538 bin kişi ile inşaat sektöründe oldu. İnşaat sektöründeki durgunluk sürüyor bu yıl istihdamda en çok kayıp yaşayan sektör de inşaat. Gelecek aylarda düşüşün sürmesi de bekleniyor. Tarımda geçen yıla göre 307 bin, ticarette 126 bin kişilik istihdam azalması yaşandı. İmalat sanayindeki 87 bin kişilik istihdam düşüşü de dikkat çekti. Turizmin 107 bin kişilik istihdam artışının yanı sıra öğretmen atamalarının etkisiyle eğitim sektöründe de 181 bin kişilik istihdam yükselişi işsizlik oranında nisan dönemine göre iyileşmeyi getirdi.

GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “İşsizlikte geçen aya kıyasla çok hafif bir düşüş var. Bu düşüş mevsimsel sebeplerden kaynaklanıyor ve önümüzdeki aylarda da işsizlik yaz sezonu etkisiyle düşmeye devam edecek” dedi. İşsizlikte ekonomik faaliyetteki zayıf seyir nedeniyle hızlı bir düşüş beklenmemesi gerektiğini de belirten Erkan, “Temmuzda işsizlikte en düşüğü gördükten sonra geçici turizm istihdamının da sona ermesiyle tekrar yükseliş bekliyoruz. İşsizlikte yıl sonuna doğru tekrar yüzde 14’lere doğru bir yükseliş öngörüyoruz” dedi.

İşsizlikte mayıs döneminde düşüş

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