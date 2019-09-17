İşsizlikte inşaat etkisi

Öğretmen atamaları sayesinde eğitimdeki 179 bin, turizmdeki 105 bin yeni istihdam da işsizlik oranını azaltmaya yetmedi. Haziran döneminde toplam işsiz sayısı geçen yıla göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 2.8 puanlık artarak yüzde 13’e yükseldi. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3.2 puanlık artış ile yüzde 15.3 oldu. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5.4 puanlık arttı ve yüzde 24.8’e ulaştı. İstihdam edilenlerin sayısı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 802 bin kişi azalarak 28 milyon 512 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalış ile yüzde 46.4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 232 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 569 bin kişi azaldı. En büyük istihdam kaybı ise inşaatta gerçekleşti. Haziranda geçen yıla göre inşaat sektöründe istihdam kaybı 493 bin kişi. İnşatta daralma istihdamı da oldukça olumsuz etkiliyor.

İnşaatın ardından tarım dışı sektörlerde en büyük kayıp 210 bin kişiyle toptan ve perakende ticaret sektöründe gerçekleşti. Bu iktisadi faaliyet kolunda otomobil, gıda, tekstil yani tüm sektörlerin toptan ve perakende ticareti var. İktisadi faaliyetteki yavaşlamanın ticareti olumsuz etkilediği bunun da istihdama yansıdığı görülüyor. İmalat sanayinde 75 bin, madencilikte 36 bin, enerjide 8 bin istihdam azalmasıyla sanayide kayıp 119 bin kişiye ulaşmış. Özellikle imalat dışında sanayi alt sektörlerinde yani madencilikte toplam istihdamın 129 bin enerjide 280 bin olduğu düşünülürse kaybın oranının yüksek olduğu anlaşılıyor. Ulaştırma sektörü 40 bin istihdam kaybetmiş. İnşaatın paralelinde gayrimenkul sektöründeki düşüş 21 bin kişi.

TURİZMDE GÜÇLENME

İşsizlik oranının daha da artmasını engelleyen sektörlerin başında eğitim geliyor. Kamunun öğretmen atamaları ile haziran döneminde 179 bin yeni istihdam yaratıldı. Turizm sektöründeki canlanmanın istihdama olumlu katkısı sürüyor. Ve haziran döneminde geçen yıla göre istihdam artışı 105 bin.