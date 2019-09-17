İşsizlikte inşaat etkisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİşsizlikte inşaat etkisi
GeriEkonomi İşsizlikte inşaat etkisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Şebnem TURHAN
17.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İşsizlikte inşaat etkisi

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr

TÜRKİYE’de işsizlik oranı haziran döneminde yüzde 13 ile yeniden yükseliş trendine geçti. Mayıs döneminde yüzde 12.8 geçen yıl haziranda yüzde 10 olan işsizlik oranındaki artış inşaat, tarım ve ticaretteki istihdam kaybından kaynaklandı. Özellikle inşaatta 493 bin kişi işsiz kaldı.

Öğretmen atamaları sayesinde eğitimdeki 179 bin, turizmdeki 105 bin yeni istihdam da işsizlik oranını azaltmaya yetmedi. Haziran döneminde toplam işsiz sayısı geçen yıla göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 2.8 puanlık artarak yüzde 13’e yükseldi. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3.2 puanlık artış ile yüzde 15.3 oldu. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5.4 puanlık arttı ve yüzde 24.8’e ulaştı. İstihdam edilenlerin sayısı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 802 bin kişi azalarak 28 milyon 512 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalış ile yüzde 46.4 oldu.

İşsizlikte inşaat etkisi

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 232 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 569 bin kişi azaldı. En büyük istihdam kaybı ise inşaatta gerçekleşti. Haziranda geçen yıla göre inşaat sektöründe istihdam kaybı 493 bin kişi. İnşatta daralma istihdamı da oldukça olumsuz etkiliyor.

İşsizlikte inşaat etkisi

İnşaatın ardından tarım dışı sektörlerde en büyük kayıp 210 bin kişiyle toptan ve perakende ticaret sektöründe gerçekleşti. Bu iktisadi faaliyet kolunda otomobil, gıda, tekstil yani tüm sektörlerin toptan ve perakende ticareti var. İktisadi faaliyetteki yavaşlamanın ticareti olumsuz etkilediği bunun da istihdama yansıdığı görülüyor. İmalat sanayinde 75 bin, madencilikte 36 bin, enerjide 8 bin istihdam azalmasıyla sanayide kayıp 119 bin kişiye ulaşmış. Özellikle imalat dışında sanayi alt sektörlerinde yani madencilikte toplam istihdamın 129 bin enerjide 280 bin olduğu düşünülürse kaybın oranının yüksek olduğu anlaşılıyor. Ulaştırma sektörü 40 bin istihdam kaybetmiş. İnşaatın paralelinde gayrimenkul sektöründeki düşüş 21 bin kişi.

TURİZMDE GÜÇLENME

İşsizlik oranının daha da artmasını engelleyen sektörlerin başında eğitim geliyor. Kamunun öğretmen atamaları ile haziran döneminde 179 bin yeni istihdam yaratıldı. Turizm sektöründeki canlanmanın istihdama olumlu katkısı sürüyor. Ve haziran döneminde geçen yıla göre istihdam artışı 105 bin.

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
AB'den Boeing-Airbus davasında "anlaşma" çağrısı
Nefesler tutuldu: İstanbul bugün... Merakla bekleniyordu! Yarın başlıyor
Trump'tan Fed'e çağrı
Bakan açıkladı: Tamamlandığında Avrupa'nın en büyüğü olacak