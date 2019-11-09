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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU
09.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İşsizlik sigortası kolaylaşsın

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
İşsizlik sigortası kolaylaşsın

Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve TİSK, Türkiye İş Kurumu’nun dün gerçekleştirilen genel kurulunda daha çok kişinin işsizlik sigortasından yararlanması gerektiğini belirtirken, işsizlik sigortasının genişletilmesi ve kolaylaştırılması çağrısı yaptılar.

TÜRKİYE İş Kurumu’nun 10. genel kuruluna, işçi ve işverenin ortak olarak dile getirdiği “İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarının iyileştirilmesi” talebi damgasını vurdu. Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve TİSK daha çok kişinin işsizlik sigortasından yararlanması gerektiğini belirtti.

Genel kurulda sosyal taraflar sırayla söz aldı. Türk-İş adına konuşan Şeker-İş Başkanı İsa Gök, “Bizdeki işsizlik sigortası uygulaması Bazı Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında zorunlu tasarruf gibi. Bizde fondan yararlanmak için 300 gün prim ödeme şartı bulunurken, bu Almanya’da 180 gün, Fransa’da 88 gün. Artık işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının iyileştirilmesinin zamanı geldi. Ayrıca yaşlı işsizlere de daha uzun süre ödeme yapılabilmeli” dedi. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da “Mevsimlik işçiler mesela işten ayrıldıklarında işsizlik fonundan yararlanamıyorlar. 2002-2019 yılları arasında işsizlik maaşı için 12 milyon 300 bin kişi başvurdu, 7 milyon kişiye ancak verilebildi. Bu değişmeli” dedi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da, “İşsizlik sigortası fonundan yararlanma koşulları hem genişletilmeli, hem de kolaylaştırılmalı” ifadelerini kullandı.

AYRILANA DA VERELİM

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol da, işsizlik sigortası fonundan kendi isteğiyle işten ayrılanların da yararlanması gerektiğini vurguladı. Akkol, “İkaleyle işinden ayrılan, işsizlik maaşından yararlanamıyor. Bu aslında çalışanın hakkı olan birşey. Bu kesimin de işsizlik maaşından yararlanması gerekiyor” dedi. Kısa çalışma ödeneğinin de işsizlik fonu içinde önemli bir kalem olduğuna dikkat çeken Akkol, son dönemde şartları kolaylaşan kısa çalışma ödeneğiyle 90 bin çalışanın işine devamının sağlandığını sözlerine ekledi.

FON SINIRLI BÜYÜYECEK

SOSYAL taraflar İş Kurumu’nun geleceğini tartışmak için biraraya gelirken, işsizlik sigortası fonuyla ilgili 2020 yılı projeksiyonları da belli oldu. Ekonomi yönetiminin yaptığı projeksiyonlara göre uzun yıllar hızlı bir büyüme trendi sergileyen işsizlik sigortası fonu bu yılı çok sınırlı bir büyümeyle kapatacak. Buna göre, 2018 yılında 127 milyar TL olan fon, 2019 yılı sonunda sadece 2 milyar TL’lik bir artışla 129 milyar 644 milyon TL olacak. 2020 yılında ise fonun büyüklüğünün 138 milyar 109 milyon TL olması bekleniyor. Fonun gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) payı ise hızla azalacak. 2018 yılında yüzde 3.43 olan bu pay, 2019 yılı sonunda 3.04’e inecek.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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