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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.01.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğü 127 milyara ulaştı

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İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğü 127 milyara ulaştı

Ülkede 2017'de 116 milyar lira olan fonun büyüklüğü, yaklaşık 11 milyar lira artarak, geçen yıl sonu itibarıyla 127 milyar 643 milyon lira oldu. Mart 2002'den geçen yılın aralık sonuna kadar fondan yaklaşık 6,6 milyon kişiye 23 milyar lira ödeme yapıldı.

İşsizlerin, çalışmadıkları dönemde geçinebilmelerini sağlamak amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğü geçen yıl yaklaşık 11 milyar lira artarak 127 milyar 643 milyon liraya ulaştı.

İşini kaybeden sigortalıların, işsiz kaldıkları dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için Mart 2002'de kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.

Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüyen fon, 2017 sonu itibarıyla 116 milyar 720 milyon 522 bin liralık varlığa ulaşmıştı.

Aktüeryal dengesini koruyan fonun büyüklüğü geçen yıl 10 milyar 923 milyon 312 bin lira artarak, 2018 sonu itibarıyla 127 milyar 643 milyon 834 bin lirayı buldu.

Mart 2002'den geçen yılın aralık sonuna kadar fondan 6 milyon 659 bin 171 kişiye 23 milyar 304 milyon 354 bin lira civarında ödeme yapıldı.

EN DÜŞÜK BİN 15, EN YÜKSEK 2 BİN 31 LİRA

Bu yıl brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücret, işsizlik ödeneğini de etkiledi. İşsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alındığından, mayıstan itibaren yeni asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacak.

İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından, 2019'da en düşük işsizlik ödeneği bin 15 lira, en yüksek ise 2 bin 31 lira olarak uygulanacak.

KİMLER, HANGİ SÜREDE YARARLANIYOR?

Bir kişinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanabilmesi için belli şartlar bulunuyor. Öncelikle kişinin, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışması ve son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması, ardından da hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda, 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 240 gün, bin 80 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere ise 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.

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