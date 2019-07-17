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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
17.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İşsizlik oranında turizm etkisi

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
İşsizlik oranında turizm etkisi

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 14.7 ile 10 yılın zirvesinde bulunan işsizlik oranı mevsimsel olarak turizmde istihdamın yavaş yavaş artmasıyla nisan döneminde yüzde 13’e geriledi.

Yaz aylarında işsizlik oranında düşüşün sürmesi bekleniyor. İşsizlik oranı mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 3.4 puan artarak yüzde 13’e yükseldi. Ocak ve şubat döneminde yüzde 14.7 ile zirvede olan işsizlik martta yüzde 14.1’e hafif gerilemişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yılın aynı dönemine göre istihdamda 810 bin kişilik kayıp yaşanırken en büyük istihdam azalması ise 544 bin ile inşaat sektöründe oldu. Sezonunun yaklaşmasıyla beraber turizm sektörü 103 bin kişilik yeni istihdamıyla dikkat çekti. Gelecek dönemlerde turizmin katkısıyla işsizlik oranında gerilemenin sürmesi bekleniyor. Ancak, TÜİK’in mevsim etkilerinden arındırılmış olarak açıkladığı işsizlik oranında ise yükseliş sürdü. Nisan döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 13.8 ile 10 yılın zirvesini gördü.

İŞSİZ 1.1 MİLYON ARTTI

Yılın ikinci çeyreğinde ekonomik aktivitedeki toparlanma işsizlik oranındaki artışın hızını keserken mevsimsel etkiler de istihdama katkıda bulundu. Hükümetin Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) 2019 yıl sonu için işsizlik oranı beklentisi yüzde 12.1. Ancak ekonomistler işsizlikte henüz tepe noktasına ulaşılmadığını vurgularken 2019 ortalaması için yüzde 14-14.5 seviyelerinde bir beklenti içindeler. Nisan döneminde işgücü 306 bin kişi artarken istihdam 810 bin kişi azaldı. İşsiz sayısı geçen yılın nisan dönemine göre ise 1 milyon 116 bin kişi arttı. İstihdam oranında 1.9 puanlık gerileme oldu.

İşsizlik oranında turizm etkisi

İSTİHDAM KAYBI

TÜİK verilerine göre istihdam edilen kişi sayısı nisan döneminde geçen yıla göre 810 bin kişi gerilerken, tarım sektöründe çalışan sayısı 329 bin, inşaatta 544 bin, sanayide ise 97 bin kişi azaldı, hizmetler sektöründe ise 160 bin kişi arttı. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre ise mart dönemine göre istihdam 74 bin kişi azaldı, tarımda çalışan 84 bin, inşaatta 32 bin, hizmetlerde 30 bin kişilik düşüş gerçekleşti. Sanayide ise 71 bin yine istihdam yaratıldı. Madencilikte 34 bin, imalat sanayide 55 bin, enerjide 7 bin, ticarette 122 bin, ulaştırmada 23 bin, bilgi-iletişimde 7 bin, gayrimenkulde 3 bin, Ar-Ge’de 41 bin, kültür sanatta 28 bin, diğer hizmetlerde 44 bin kişilik istihdam kaybı var. Turizm 103 bin, finans 40 bin, kamu 202 bin, sağlık 39 bin kişi yeni istihdam yarattı. Bunun bir kısmı taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinden de kaynaklandı. Nisan döneminde, istihdam oranı yüzde 46 işgücüne katılma oranı ise yüzde 52.9 oldu.

İşsizlik oranında turizm etkisi

 

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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